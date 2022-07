Méta revenus du parent Facebook T2 2022

Les gens prennent des photos du nouveau panneau “Meta” au One Hacker Way à Menlo Park, alors que Facebook change le nom de sa société en Meta en Californie, le 28 octobre 2021.

Meta annoncera les résultats du deuxième trimestre après la fermeture des marchés mercredi.

Voici ce qu’attendent les analystes.

Gains: 2,59 $ par action, selon Refinitiv

2,59 $ par action, selon Refinitiv Revenu: 28,94 milliards de dollars, selon Refinitiv

28,94 milliards de dollars, selon Refinitiv Utilisateurs actifs quotidiens (DAU) : 1,96 milliard, selon StreetAccount

1,96 milliard, selon StreetAccount Utilisateurs actifs mensuels (MAU) : 2,94 milliards, selon StreetAccount

2,94 milliards, selon StreetAccount Revenu moyen par utilisateur (ARPU) : 9,83 $, selon StreetAccount

Les actions Meta ont perdu environ la moitié de leur valeur depuis le début de l’année, ce qui souligne l’inquiétude des investisseurs quant à la santé de l’activité principale de publicité en ligne de l’entreprise. Cette unité a été touchée par la mise à jour de confidentialité iOS d’Apple l’année dernière, limitant la capacité de Meta à suivre les utilisateurs, et par un affaiblissement de l’économie qui a conduit certaines entreprises à réduire leurs budgets publicitaires.

Les analystes s’attendent à ce que Meta enregistre sa toute première baisse de revenus d’une année sur l’autre, les ventes devant chuter de 0,5 %. Alors que le reste de l’année ne devrait pas être aussi mauvais que le deuxième trimestre, les analystes prévoient toujours une croissance timide de 5,6 % pour 2022 pour une entreprise qui n’a jamais connu une croissance annuelle inférieure à 20 % au cours de ses 10 années en tant qu’entreprise publique. .

Meta pourrait être le bénéficiaire de faibles attentes.

La semaine dernière, Snap et Twitter ont annoncé des résultats décevants au deuxième trimestre, et les dirigeants ont cité les défis économiques et de plate-forme mobile qui ont imprégné le marché de la publicité en ligne. L’ambiance s’est tellement détériorée que les actions d’Alphabet et de Microsoft ont augmenté mercredi, même si les deux sociétés ont raté les estimations des analystes sur les résultats supérieurs et inférieurs.

Microsoft a déclaré que les “réductions des dépenses publicitaires” au cours du trimestre ont entraîné une perte de plus de 100 millions de dollars dans son activité de publicité en ligne qui alimente des produits tels que LinkedIn et la recherche Bing. Chez Alphabet, la croissance de YouTube a ralenti à moins de 5 % par rapport à l’année précédente, et la directrice financière Ruth Porat a déclaré que les annonceurs reculaient en raison de “l’incertitude concernant un certain nombre de facteurs”.

Pour Meta, l’histoire va bien au-delà de l’économie.

Instagram subit une pression accrue de la part de l’application vidéo courte TikTok. Meta a répondu en poussant la fonction Reels d’Instagram, qui présente de manière algorithmique de courtes vidéos aux utilisateurs.

Ce changement a fait l’objet d’un examen minutieux, notamment de la part des sœurs célèbres Kylie Jenner et Kim Kardashian, qui ont critiqué la nouvelle direction de l’application cette semaine. Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a indirectement répondu en disant dans une vidéo partagée sur Twitter que Meta travaillait à l’amélioration de l’application. Alors que les photos continueront à jouer un rôle majeur, il a déclaré que “de plus en plus d’Instagram va devenir vidéo au fil du temps”, en raison de l’évolution des habitudes des utilisateurs qui favorisent la vidéo.

Pendant ce temps, Meta continue de dépenser des milliards de dollars par trimestre sur le métaverse, un monde numérique accessible via des dispositifs de réalité virtuelle et de réalité augmentée. L’unité Reality Labs de la société, qui développe le métaverse, a perdu 2,96 milliards de dollars au premier trimestre.

Plus tôt cette semaine, Meta a augmenté le prix de son casque Quest 2 VR de 100 $, citant la hausse des coûts de production et d’expédition. Bien que Meta soit actuellement le leader de la vente de casques VR, ce marché est encore minuscule par rapport à la publicité mobile.

Les dirigeants discuteront des résultats avec les analystes lors d’une diffusion Web à partir de 17h00 HE.

