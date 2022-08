Meta révèle sa stratégie pour les élections de mi-mandat de 2022

Meta, société mère de Facebook et Instagram, étend les fonctionnalités et les fonctions de sécurité sur ses plates-formes avant les mi-mandats américains de 2022, a annoncé mardi la société. Alors que les médias sociaux sont devenus un outil standard pour les campagnes politiques visant à atteindre des millions d’électeurs potentiels, Meta prend des mesures pour combattre la désinformation, l’ingérence électorale, les menaces en ligne et plus encore. Les mi-mandats de cette année auront lieu le 8 novembre.

S’appuyant sur ses protocoles du cycle électoral de 2020, le géant des médias sociaux a déclaré qu’il supprimer les fausses informations concernant les dates et lieux des élections, l’éligibilité des électeurs et les résultats de la surveillance des élections. Meta supprimera également le contenu qui incite à la violence et refusera les publicités qui découragent le vote ou remettent en cause la légitimité d’une élection.

Les utilisateurs d’Instagram et de Facebook pourront trouver des informations sur comment, quand et où voter via le centre d’information des électeurs des applications et les flux intégrés à l’application. Meta a déclaré que les utilisateurs de Facebook remarqueront les commentaires élevés des responsables électoraux locaux afin de fournir des informations fiables et dignes de confiance.

Comme pour les élections de 2020, les gens peuvent recevoir des notifications avec les détails du vote national et local dans vos flux, et cette année, les messages peuvent être envoyés dans une deuxième langue autre que l’anglais. Par exemple, les utilisateurs peuvent voir des notifications apparaître en anglais et en espagnol si la langue de l’application est définie sur l’anglais, mais ils consomment une quantité importante de contenu en espagnol. Sur Instagram, les utilisateurs peuvent s’attendre à voir plus d’options d’autocollants de vote parmi lesquelles choisir pour les histoires.

Meta continuera d’appliquer des étiquettes aux messages liés aux élections dans le cadre de son processus de vérification des faits, mais sur la base des commentaires des utilisateurs, l’utilisation des étiquettes sera annulée pour devenir plus ciblée. En plus de lutter contre la désinformation, l’entreprise sévit contre le harcèlement et les discours de haine.

La désinformation liée aux élections est un problème permanent pour les réseaux sociaux. Twitter a présenté son plan pour lutter contre les fausses informations liées aux midterms de la semaine dernière. Dans un article de blogMeta a déclaré avoir “exposé et perturbé des dizaines de réseaux” qui ont tenté d’interférer avec les élections américaines, supprimant plus de 97% du contenu qui violait ses normes communautaires avant qu’il ne soit signalé.

“Nous avons interdit plus de 270 organisations suprémacistes blanches et supprimé 2,5 millions de contenus liés à la haine organisée dans le monde sur Facebook au premier trimestre 2022”, a déclaré Nick Clegg, président des affaires mondiales de Meta.