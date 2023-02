Meta Revamping Horizon Worlds pour un public plus jeune, selon un rapport

Meta, la société mère de Facebook, serait en train de remanier son application de métaverse de réalité virtuelle Horizon Worlds dans le but d’attirer les adolescents et les jeunes adultes. Meta espère bientôt ouvrir l’application aux publics âgés de 13 à 17 ans, Le journal de Wall Street a rapporté mardi, citant une note interne.

Lancé pour la première fois en décembre 2021, Horizon Worlds est un monde en ligne conçu pour les casques VR Quest de Meta. Dans l’application, les utilisateurs peuvent jouer et explorer avec des amis, résoudre des énigmes et participer à des jeux. Horizon Worlds est actuellement accessible aux adultes de 18 ans et plus, mais on craint que l’application n’attire pas suffisamment d’utilisateurs.

Cette ouverture au jeune public interviendrait dès le mois de mars.

Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.