Meta repense les lunettes intelligentes avec Orion

Meta Connect 2024 était cette semaineprésentant de nouveaux matériels et logiciels pour soutenir deux des grandes ambitions de l’entreprise : l’IA et le métaverse. Le PDG Mark Zuckerberg a annoncé de nouveaux casques Quest, des mises à jour du modèle Llama AI de Meta et des capacités vidéo en temps réel des lunettes intelligentes Ray-Ban Meta. La plus grande révélation, cependant, a été Orion, un véritable prototype de lunettes AR présenté comme « les lunettes les plus avancées que le monde ait jamais vues ».

Mira Murati, CTO d’OpenAI, annoncée cette semaine, elle quitte l’entreprise après plus de six ans. Quelques heures après l’annonce, le directeur de la recherche d’OpenAI, Bob McGrew, et le vice-président de la recherche, Barret Zoph, ont également quitté l’entreprise. Les départs de haut niveau interviennent moins d’une semaine avant le début de la conférence annuelle des développeurs d’OpenAI.

L’un des premiers employés de CloudKitchens poursuit l’entreprise. Dans le procès, Isabella Vincenza allègue un licenciement abusif, une discrimination sexuelle et un environnement de travail hostile, y compris une intense « culture fraternelle » au sein de l’entreprise. Vincenza affirme également qu’elle a fait l’objet de « représailles parce qu’elle s’est défendue » après sa grossesse et son congé de maternité.

Nouvelles

Parlez-moi, ChatGPT : OpenAI a déployé le mode vocal avancé après quelques retards et controverses. La fonctionnalité présente une apparence sphérique bleue mise à jour, cinq nouvelles voix et des capacités d’accent améliorées pour les clients des niveaux Plus et Teams de ChatGPT. En savoir plus

Journée de démonstration YC : Y Combinator a lancé son événement « Demo Day » de deux jours présentant ce que les sociétés de lots YC les plus récentes construisent. Voici les entreprises auxquelles il convient de prêter attention en dehors de l’événement. (Alerte spoil : ils utilisent presque tous l’IA.) En savoir plus

Employés d’Amazon contre RTO : Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a annoncé que les employés devront travailler au bureau cinq jours par semaine à partir de 2025. Mais une enquête anonyme réalisée par les travailleurs révèle que beaucoup de ceux qui se sont habitués à une structure de travail hybride sont « fortement insatisfaits ». En savoir plus

Combien peut coûter un fond d’écran de téléphone ? Marques Brownlee, connu sur YouTube sous le nom de MKBHD, a lancé l’application de fond d’écran Panels, où il sélectionne des fonds d’écran numériques de haute qualité créés par des artistes. Mais pour accéder à des fonds d’écran haute résolution sans publicité, les utilisateurs doivent débourser environ 50 $ par an. En savoir plus

WordPress contre moteur WP : Une bataille juridique houleuse se prépare entre le fondateur de WordPress et PDG d’Automattic, Matt Mullenweg, et WP Engine – qui héberge des sites Web construits sur WordPress – après que Mullenweg a écrit un article de blog qualifiant WP Engine de « cancer pour WordPress ». En savoir plus

X active la fonctionnalité de blocage : X va bientôt modifier le fonctionnement de sa fonction de blocage afin que les comptes que vous avez bloqués puissent toujours voir vos publications publiques. Elon Musk a précisé que les comptes bloqués ne pourront toujours pas interagir avec les utilisateurs qui les ont bloqués. En savoir plus

RevenueCat fait monter la pression : La plateforme de gestion d’abonnements RevenueCat a acquis Dipsea, une application proposant des abonnements à des livres audio « épicés ». L’idée est de proposer en interne une application par abonnement qui servira de terrain de test pour les nouvelles fonctionnalités de RevenueCat. En savoir plus

RIP, musique TikTok : ByteDance ferme son service de streaming musical, TikTok Music, en novembre. TikTok Music était basé sur un produit ByteDance appelé Resso, et le service a ensuite été disponible en Indonésie, au Brésil, en Australie, à Singapour et au Mexique. En savoir plus

Meta est frappé d’une autre pénalité en matière de confidentialité : Meta a été réprimandée et condamnée à une amende de 101,5 millions de dollars (aux taux de change actuels) par la Commission irlandaise de protection des données pour une violation de 2019 qui a révélé des centaines de millions de mots de passe Facebook. En savoir plus

Pratique avec NotePin de Plaud : Brian Heater de TechCrunch a testé le NotePin de Plaud, alimenté par ChatGPT, à 169 $, pour transcrire des réunions et prendre des notes. Contrairement à d’autres broches IA, le produit de Plaud semble être une solution à de vrais problèmes, affirme-t-il. En savoir plus

Analyse

Sam Altman passe en « mode Dieu » : Sam Altman, PDG d’OpenAI, a toujours présenté l’IA comme la solution aux problèmes mondiaux, malgré son impact significatif sur l’environnement. Dans un nouveau billet de blog aux lunettes roses, Altman présente une mise à jour incroyablement positive sur l’état de l’IA, mettant en avant son potentiel de changement mondial. Mais, comme le note Sarah Perez de TechCrunch, une grande partie de ce qu’il écrit est apparemment destinée à faire comprendre aux sceptiques à quel point l’IA est importante et pourrait bien avoir le résultat inverse. En savoir plus