Meta renforce le contrôle de l’information avant les élections américaines

Le géant des médias sociaux impose des contrôles stricts sur les informations liées aux prochaines élections de mi-mandat

Le géant des médias sociaux Meta renforce ses tactiques de contrôle de l’information alors que les États-Unis se dirigent vers les élections de mi-mandat de 2022, resserrant les règles sur la désinformation électorale et la publicité. Les changements ont été annoncés dans un article de blog mardi.

La société interdira les nouvelles publicités sur des questions politiques, sociales et électorales au cours de la dernière semaine avant les élections, garantissant qu’aucune “Surprises d’octobre» – factuel ou non – va perturber l’écosystème de l’information. La modification des annonces existantes sera également interdite, et les annonces incitant les gens à ne pas voter ou remettant en cause la légitimité des résultats ne seront pas autorisées.

Pour garantir davantage le caractère sacré du vote, Meta dit qu’il investit dans “détection proactive des menaces« dans le but de contrer »harcèlement coordonné et menaces de violence contre les fonctionnaires électoraux et les préposés au scrutin.” La société organise également des réunions régulières avec l’Association nationale des secrétaires d’État et l’Association nationale des directeurs des élections d’État, les responsables des élections des États et locaux et l’Agence fédérale de cybersécurité et de sécurité des infrastructures.

Meta déploie des vérificateurs de faits dans plusieurs langues pour les mi-parcours et étend le service à WhatsApp, avec cinq nouveaux partenaires en espagnol, dont Univision et Telemundo. Cela fait partie d’un coup de pouce de 5 millions de dollars dans “initiatives de vérification des faits et d’éducation aux médias» avant le vote de novembre.

La plateforme a promis de déployer moins »des étiquettes qui connectent les gens avec des informations fiables” au cours de la saison 2022, la reconnaissance des commentaires des utilisateurs les avait avertis que de telles étiquettes étaient “trop utilisé” en 2020.

Se vanter d’avoir interdit plus de 270 “organisations suprématistes blanches” et supprimé plus de 2,5 millions d’éléments de contenu liés à “haine organisée” au cours du seul premier trimestre 2022, la plateforme a révélé que 97% du contenu en question avait été supprimé par ses algorithmes sans que personne ne le signale – soulevant la question de savoir à quel point il était haineux compte tenu de l’absence d’une partie offensée.

Cependant, certains se demandent si Facebook est équipé pour faire face à la désinformation réelle pendant les élections. L’ONG de justice climatique Global Witness affirme avoir soumis 10 fausses publicités moins de deux mois avant l’élection présidentielle brésilienne disant aux utilisateurs de voter le mauvais jour, en utilisant des méthodes qui ne sont pas utilisées et en remettant en question la validité des résultats avant que les votes ne soient pour que Meta accepte chacun d’entre eux. Le groupe a mené des tests similaires avant les élections au Kenya, et a rapporté les filtres du site “manque sérieusement” là aussi.

Meta n’est pas la seule entreprise de médias sociaux à revenir dans les années 2020 “intégrité électorale” Stratégies. Twitter a annoncé la semaine dernière qu’il réactiverait ses propres règles de défense de la démocratie, s’engageant à étiqueter et à empêcher le partage de “désinformation,” promouvoir “honorable» organes d’information, et «pré-coucher» récits qui pourraient remettre en cause l’intégrité des résultats électoraux, quelle que soit leur véracité. La plate-forme a détourné l’attention des élections “désinformation” au contenu lié à Covid-19 après les élections, mais a continué à expérimenter la redirection des utilisateurs vers “approuvé” sources d’information.