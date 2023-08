Meta rejette la demande de suspension du compte Facebook de Hun Sen, le dirigeant du Cambodge

Commentez cette histoire Commentaire

MANILLE — Le géant des médias sociaux Meta rejette une recommandation formulée par son propre Conseil de surveillance visant à suspendre le compte Facebook du dirigeant cambodgien Hun Sen pour incitation à la violence. Le Conseil de surveillance, créé par Meta pour statuer sur les décisions difficiles en matière de contenu, a demandé en juin à l’entreprise de suspendre le compte du Premier ministre de l’époque, Hun Sen, sur la base d’une vidéo qu’il a publiée plus tôt cette année dans laquelle il menaçait de « tabasser » ses opposants, « d’envoyer des gangsters » chez eux et « arrêter un traître avec des preuves suffisantes à minuit ».

La nouvelle de la recommandation du conseil d’administration, qui marquait la première fois qu’il demandait qu’un chef de gouvernement soit banni des plateformes de Meta, a incité Hun Sen à quitter publiquement Facebook et à menacer de l’interdire à l’échelle nationale.

Mais dans une décision publiée lundi, Meta a déclaré que suspendre le compte de Hun Sen « ne serait pas conforme à nos politiques, y compris notre protocole sur la restriction des comptes de personnalités publiques en période de troubles civils ». Il a supprimé la vidéo qualifiée de violente, a déclaré Meta, et ne voit aucune autre justification pour révoquer l’accès de Hun Sen à la plateforme.

Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, a eu du mal ces dernières années à concilier liberté d’expression et comportement abusif en ligne. La société a déclaré avoir fondé la décision Hun Sen sur le protocole régissant le discours des personnalités publiques qu’elle a élaboré après la suspension du président américain Donald Trump en raison de messages incendiaires qu’il a tenus lors des émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole.

Dans son analyse, la société a déclaré avoir déterminé que la vidéo de Hun Sen ne s’était pas produite dans ce qu’elle considérait comme une situation de crise et qu’une suspension était donc injustifiée.

Le gouvernement cambodgien a déclaré mardi dans un communiqué que la société avait fait preuve d’un « jugement équitable » et que sa décision « confirme l’intégrité » du contenu de la page de Hun Sen. Il a ajouté que les représentants du Meta étaient invités à continuer à travailler dans le pays, tandis que les membres du Conseil de surveillance étaient toujours considérés comme persona non grata.

Le conseil d’administration a déclaré qu’il maintenait sa recommandation initiale. La vidéo de Hun Sen faisait partie d’un « historique documenté de violations des droits de l’homme et d’intimidation d’opposants politiques », a déclaré un porte-parole du conseil d’administration. « Les élections sont un élément crucial de la démocratie », a ajouté le porte-parole. « Les sociétés de médias sociaux doivent veiller à ce que leurs plateformes ne soient pas utilisées à mauvais escient d’une manière qui menacerait de les porter atteinte. »

Hun Sen, 71 ans, était le dirigeant non héréditaire le plus ancien d’Asie jusqu’à ce qu’il annonce le mois dernier qu’il démissionnait pour céder le pouvoir à son fils Hun Manet. Il a méthodiquement démantelé l’opposition politique, fermant les médias indépendants, emprisonnant les militants des droits de l’homme et s’en prenant à ceux qui critiquaient ses décisions. Ces dernières années, il est devenu un utilisateur habile des médias sociaux, comptant plus de 14 millions de followers sur Facebook.

Human Rights Watch a déclaré que la décision de Meta montre que Hun Sen et d’autres dirigeants autoritaires comme lui « peuvent utiliser Facebook comme une arme contre leurs opposants et subir à peine une tape sur les doigts ». L’organisation a déclaré que les militants politiques sont confrontés à un harcèlement en ligne et hors ligne, comme dans le cas du défenseur des droits humains et moine Luon Sovath, qui a été diffamé par des vidéos manipulées et des comptes se faisant passer pour lui, et qui a depuis fui le pays.

Le directeur adjoint pour l’Asie, Phil Robertson, a critiqué Meta pour avoir laissé proliférer la violence en ligne contre des dizaines de militants politiques sur Facebook et pour avoir supprimé le contenu offensant de Hun Sen seulement après plus de six mois, « parce que leur conseil de surveillance le leur avait ordonné ».

« C’est à cela que ressemble le fait de se mettre en quatre face aux dictateurs d’Asie du Sud-Est et cela soulève de sérieuses inquiétudes quant à savoir si Facebook est vraiment sérieux en matière de droits de l’homme », a-t-il déclaré.

Après la décision initiale du Conseil de surveillance, Hun Sen a semblé anticiper une éventuelle suspension de son compte en supprimant sa page Facebook, pour ensuite revenir sur la plateforme environ trois semaines plus tard, a rapporté l’Associated Press. Son gouvernement a également menacé d’expulser les employés de Meta dans le pays, même si Meta ne dispose pas de bureau physique au Cambodge.

La suspension de la page de Hun Sen aurait conduit à une « déconnexion indéfinie » entre Meta et le gouvernement cambodgien, a déclaré Chhengpor Aun, chercheur invité à l’Institut international d’études stratégiques. Les deux parties « se trouvent mutuellement indispensables », a-t-il déclaré. « [The] Les hommes politiques cambodgiens ne peuvent pas abandonner Facebook et Facebook ne peut pas continuer à travailler avec le gouvernement sans résoudre le problème. »

Mais les critiques de Meta, y compris le Real Facebook Oversight Board (RFOB) – un groupe d’experts mondiaux surveillant les développements en matière de modération de contenu sur la plateforme – ont déclaré que la décision de Meta « montre à quel point Meta se soucie peu de la sécurité de ses utilisateurs, de ses personnes et des processus démocratiques. » et révèle que « le Conseil de surveillance est un coup de pub ». Un porte-parole de Meta a refusé de répondre à ces critiques.

Les experts ont averti les sociétés de médias sociaux qu’elles devaient modérer les contenus haineux en ligne susceptibles d’inciter ou de dégénérer en violence hors ligne, en particulier à l’approche des élections dans la région, notamment en Indonésie et au Bangladesh.