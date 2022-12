Meta règle le procès du scandale de Cambridge Analytica pour 725 millions de dollars

En 2018, lorsque Meta était encore connu sous le nom de Facebook, un scandale a frappé l’entreprise contrairement à tout ce que nous avions vu auparavant ou vu depuis. Il s’est avéré que Meta avait autorisé l’accès aux données des utilisateurs à un certain nombre de tiers, y compris un cabinet de conseil politique britannique appelé Cambridge Analytica, qui avait des liens avec la campagne électorale présidentielle de Donald Trump.

Vendredi, plus de quatre ans après l’éclatement du scandale, Meta a accepté de régler un procès qui lui permettra de verser 725 millions de dollars aux utilisateurs qui ont poursuivi la plate-forme pour violation de la vie privée. Ce montant est distinct du Règlement de 5 milliards de dollars Meta a accepté de payer la FTC en 2020.

Le différend juridique de longue date est né de l’un des scandales de confidentialité des données les plus médiatisés de l’ère Internet. Cela a provoqué un moment de jugement pour les internautes du monde entier, car les gens ont réalisé la fragilité de leur vie privée en ligne et les risques de ne compter que sur des sociétés tierces pour les protéger des acteurs malveillants. Cela a également inauguré une ère de réglementation et de surveillance gouvernementale plus strictes, avec de plus grandes exigences imposées aux entreprises technologiques pour qu’elles soient responsables et transparentes dans leurs pratiques.

Dans un dossier judiciaire, les avocats des plaignants l’ont qualifié de plus grand recours collectif en matière de confidentialité des données de l’histoire des États-Unis et ont déclaré que c’était le plus que Meta ait jamais payé pour résoudre un recours collectif privé. “Le montant de la réparation est particulièrement frappant étant donné que Facebook a fait valoir que ses utilisateurs avaient consenti aux pratiques en cause, et que le groupe n’a subi aucun préjudice réel”, ont déclaré les avocats dans le document, publié par Reuters.

En réglant l’affaire, l’entreprise n’a pas reconnu d’actes répréhensibles. “Nous avons recherché un règlement car il est dans le meilleur intérêt de notre communauté et de nos actionnaires”, a déclaré Dina El-Kassaby Luce, responsable de la communication des affaires publiques chez Meta, dans un communiqué. “Au cours des trois dernières années, nous avons réorganisé notre approche de la confidentialité et mis en œuvre un programme complet de confidentialité.”

Les avocats des plaignants ont noté que depuis que le scandale a éclaté, Meta a modifié un certain nombre de ses politiques pour éviter que quelque chose de similaire ne se reproduise. Le plus notable de ces changements restreignait la capacité des tiers à collecter des données sur les personnes via leurs amis.

L’affaire a été portée par les avocats au nom de tous les utilisateurs américains de Facebook concernés, soit entre 250 et 280 millions de personnes. On ne sait pas encore comment les personnes concernées pourront réclamer leur part du règlement. Le montant final doit d’abord être approuvé par un juge de San Francisco, avec une nouvelle audience prévue en mars.