Meta réduit ses effectifs à son emplacement de New York qu’il a ouvert en 2019

Méta réduit sa présence dans un emplacement privilégié de New York alors que le géant des médias sociaux tente de réduire ses coûts pour travailler sur un marché publicitaire en ligne en ralentissement.

La société a déclaré mercredi qu’elle sous-louait une “petite partie” de ses installations au 50 Hudson Yards, l’une des plus grandes tours commerciales de New York. Meta a terminé une louer avec Hudson Yards en 2019 pour plus de 1,5 million de pieds carrés d’espace de bureau, qui comprenait trois immeubles Hudson Yards.

Bloomberg News plus tôt signalé que Meta réduisait son empreinte à Hudson Yards, ce qui a amené la société à rendre des espaces de bureau à 30 et 55 Hudson Yards au propriétaire Related Cos. Le rapport indique que Meta loue désormais plus de 250 000 pieds carrés d’espace sur deux tours Hudson Yards.

“Les dernières années ont apporté de nouvelles possibilités autour du rôle du bureau, et nous accordons la priorité à des investissements ciblés et équilibrés pour soutenir nos priorités les plus stratégiques à long terme et ouvrir la voie à la création du lieu de travail du futur”, a déclaré un porte-parole de Meta. a déclaré à CNBC dans un e-mail. “Notre objectif est de créer une expérience de travail à distance de premier ordre pour aider chacun à faire le meilleur travail de sa carrière, où qu’il se trouve.”

Le porte-parole a déclaré que Meta est “fermement attaché à New York, comme en témoigne l’ouverture récente du bâtiment Farley et du 50 Hudson Yards, dont l’ouverture est estimée l’année prochaine, renforçant ainsi notre empreinte locale”.

En octobre, Meta a publié une prévision plus faible que prévu pour le quatrième trimestre et a indiqué que les revenus chuteraient pour la troisième période consécutive. L’entreprise a perdu les deux tiers de sa valeur cette année.

Meta a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il licenciait plus de 11 000 travailleurs, ce qui représente 13 % de son effectif global. Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré à l’époque que la société “prenait un certain nombre de mesures supplémentaires pour devenir une entreprise plus légère et plus efficace en réduisant les dépenses discrétionnaires et en prolongeant notre gel des embauches jusqu’au premier trimestre”.

REGARDEZ: Les dépenses en capital ne sont plus fiables pour Meta