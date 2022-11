Meta réduit l’espace de bureau à New York dans le cadre de la restructuration de l’entreprise

Au milieu des licenciements à l’échelle de l’entreprise, Meta réduit ses espaces de bureau dans les Hudson Yards de New York, Bloomberg a rapporté mercredi. La décision de restituer ses deux tours dans les Hudson Yards de Manhattan intervient alors que la société de médias explore des options pour réduire les coûts, lancer un gel des embauches et resserrer ses effectifs.

En 2019, Meta a accepté de louer plus de 1,5 million de pieds carrés d’espace entre trois tours Hudson Yards, a noté Bloomberg. En juillet, Meta a interrompu la construction d’un bureau à Hudson Yards alors qu’elle reconsidérait son immobilier à New York. La porte-parole de Meta, Tracy Clayton, a confirmé que la société sous-louait une partie de 50 Hudson Yards.

Alors que de nombreuses entreprises ont été confrontées à des pivots au cours des deux dernières années et demie de travail à distance, les entreprises ont dû changer de vitesse et reconsidérer le rôle du bureau. “… nous donnons la priorité à des investissements ciblés et équilibrés pour soutenir nos priorités les plus stratégiques à long terme et ouvrir la voie à la création du lieu de travail du futur. Notre objectif est de créer une expérience de travail à distance de premier ordre pour aider tout le monde font le meilleur travail de leur carrière, peu importe où ils se trouvent », a déclaré Clayton dans un communiqué.

La société s’attend à perdre environ 2 milliards de dollars sur la consolidation des bureaux, selon Bloomberg, qui a cité Appel aux résultats du troisième trimestre de Meta.

Début novembre, Meta licencié plus de 11 000 employés, soit environ 13 % de ses effectifs. Cela fait suite à des informations du week-end selon lesquelles la société mère de Facebook était se préparer à des licenciements collectifs.

Le géant des réseaux sociaux emploie actuellement environ 87 000 personnes et les licenciements de mercredi représentent la première réduction d’effectifs à grande échelle en 18 ans d’histoire de l’entreprise. Le rival des médias sociaux Twitter était touché par des licenciements la semaine dernière sous le nouveau propriétaire Elon Musk, avec environ la moitié de ses 7 500 travailleurs perdant leur emploi.

Dans une lettre aux employés, le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que l’entreprise réduisait son budgetréduisant l’immobilier et prolongeant son gel des embauches jusqu’en mars.

Il a imputé les coupes à l’entreprise croissance rapide pendant la pandémie, lorsque l’augmentation du commerce en ligne a entraîné une croissance des revenus. Il avait cru que cela continuerait et a augmenté les dépenses de l’entreprise.

“Malheureusement, cela ne s’est pas déroulé comme je m’y attendais”, a-t-il écrit. “Non seulement le commerce en ligne est revenu aux tendances antérieures, mais le ralentissement macroéconomique, la concurrence accrue et la perte de signal publicitaire ont entraîné une baisse de nos revenus par rapport à ce à quoi je m’attendais.”

En juillet, Meta a rapporté sa toute première baisse de revenus et révélé des résultats décevants au troisième trimestre le mois dernier alors que les ventes d’annonces ont diminué. L’activité de médias sociaux traditionnels de Meta a fait face à une concurrence féroce sous la forme d’une application vidéo courte TIC Tac.

Les problèmes financiers de l’entreprise font également suite à la tentative de Zuckerberg de s’orienter vers une nouvelle activité : la construction du métaverse, un monde virtuel où Zuckerberg pense que les gens se connecteront avec les autres. En octobre 2021, le Facebook s’est renommé Meta pour refléter cela.