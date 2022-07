Meta Reality Labs a perdu 2,8 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022

La société mère de Facebook, Meta, a perdu 2,81 milliards de dollars sur 452 millions de dollars de revenus de sa division de réalité virtuelle, Reality Labs, au cours du trimestre se terminant en juin, alors qu’elle prévoyait un deuxième trimestre consécutif de baisse des revenus mercredi.

La somme substantielle est le dernier signe que le PDG Mark Zuckerberg et Meta continuent de dépenser massivement pour faire pivoter le géant des médias sociaux vers le développement de produits de réalité virtuelle et de réalité augmentée et le soi-disant «métaverse».

Il s’agit d’une dépense substantielle mais abordable pour une entreprise qui a réalisé un bénéfice d’exploitation de 8,36 milliards de dollars sur des ventes totales de 28,82 milliards de dollars au cours du trimestre.

Zuckerberg et d’autres dirigeants de Meta pensent que les casques de réalité virtuelle et augmentée seront la principale plate-forme informatique de nouvelle génération et sont prêts à dépenser beaucoup pour des technologies qui pourraient prendre des années et des prototypes qui ne sont pas prêts à être publiés, ainsi qu’un important équipe d’experts techniques, afin de rivaliser avec Apple, Google, Microsoft et d’autres entreprises qui surveillent l’industrie.

Le casque Meta Quest 2 est actuellement le casque VR le plus populaire sur le marché, bien que le marché global reste petit. Meta a déclaré plus tôt cette semaine qu’il augmenterait le prix de 299 $ à 399 $.

Meta prévoit de lancer des lunettes plus avancées plus tard cette année qui utiliseront des caméras à l’avant de l’appareil pour “traverser” le monde réel à l’utilisateur à l’intérieur du casque.

Meta a également dépensé pour acquérir des sociétés de réalité virtuelle et des startups qui développent des technologies de casque de base. Mais la FTC les a poursuivis mercredi pour l’empêcher d’acheter le fabricant de la populaire application VR Supernatural, suggérant que toute acquisition future ferait l’objet d’un examen réglementaire important.