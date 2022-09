Le casque Project Cambria VR que Meta a taquiné sera vendu sous le nom de “Meta Quest Pro”, indiquant clairement qu’il s’agit d’un appareil plus avancé que l’actuel Quest 2. Le PDG Mark Zuckerberg a confirmé que le casque sera dévoilé en octobre (jusqu’à présent, nous n’avons fait que de courtes démos en vidéo avec le casque pixelisé).

Cependant, un Ramiro Cardenas a publié une vidéo d’un échantillon d’ingénierie du Quest Pro, montrant la conception et les nouveaux contrôleurs.

Vidéo comme Facebook craint pour les liens. pic.twitter.com/J07x5nCLkQ – Kévin Beaumont (@GossiTheDog) 12 septembre 2022

Le casque est doté de trois caméras couleur à l’avant, qui permettent le passage des couleurs. Ce sera une aubaine pour les applications AR. Cela aide également qu’ils soient dirigés vers l’avant, alors que les caméras Quest sont destinées au suivi de mouvement en premier, AR en second (c’est pourquoi elles sont aussi en noir et blanc). Le casque lui-même semble beaucoup plus fin que le Quest 2, ce qui suggère qu’il utilise de nouvelles optiques. Cela devrait le rendre plus confortable à porter.

En ce qui concerne les contrôleurs, le grand anneau des anciens contrôleurs a disparu, ce qui rend les nouveaux nettement plus compacts. Cela mis à part, ils semblent avoir les mêmes commandes matérielles à bord.











L’actuel Meta Quest 2

Le Meta Quest Pro sera lancé cette année, mais la société a présenté plusieurs prototypes avancés utilisés dans le développement de la prochaine génération de casques VR. Meta finira par diviser ses offres en lignes passionnées et professionnelles.

La source | Via 1 | Via 2