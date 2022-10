Meta Quest Pro dévoilé : casque VR/MR à 1 500 $ avec optique, affichages et performances améliorés

Meta présente le premier d’une nouvelle gamme de casques de réalité virtuelle et mixte haut de gamme, à commencer par le Meta Quest Pro (qui a déjà été présenté sous son nom de code, Project Cambria). “Pro” a tendance à être surutilisé dans le monde de la technologie, mais Meta voit en fait le Quest Pro utilisé par des professionnels, tandis que le Quest 2 restera pour les jeux occasionnels.

Le Quest Pro est alimenté par le Snapdragon XR2+ Gen 1, que Qualcomm a dévoilé aujourd’hui. Il promet des performances soutenues 50% supérieures à celles du XR2 à l’intérieur du Quest 2 ainsi qu’une amélioration de 30% des thermiques. La nouvelle puce est associée au double de la RAM, 12 Go, et plus de stockage également, 256 Go (contre 6/128 Go pour le Quest 2).

Le Pro remplace la lentille de Fresnel par une optique « pancake », qui réduit la profondeur de l’appareil de 40 % tout en gardant les visuels nets. Selon Meta, le Pro améliore la netteté de 25 % en vue centrale et de 50 % en vision périphérique. En parlant de cela, le casque est conçu pour laisser une partie de votre vision périphérique découverte afin que vous restiez conscient de votre environnement. Pour une expérience VR immersive, des blocs lumineux partiels sont inclus dans le package.

Le Quest Pro utilise également de nouveaux écrans – deux écrans LCD avec technologie de points quantiques et gradation locale. Le matériel personnalisé contrôle les 500 LED de rétroéclairage et, combiné à un logiciel intelligent, il augmente le contraste de 75 %. Les nouveaux écrans ont 37 % de pixels en plus par pouce et 10 % de pixels en plus par degré, ils ont également une gamme de couleurs 30 % plus large.

Le Pro est conçu pour une utilisation en réalité mixte à partir de zéro. Il dispose de 10 caméras – 5 regardant vers l’extérieur et 5 vers l’intérieur, chacune d’entre elles étant une caméra couleur avec une résolution 4 fois supérieure à celle du Quest 2 (qui utilisait des caméras monochromes). Cela permet une numérisation plus précise de votre environnement, mais également un passage en couleur et un suivi des yeux et des expressions (plus à ce sujet dans un instant).

Avec le passthrough, vous pouvez configurer des moniteurs virtuels tout autour de vous tout en ayant une vue claire de votre clavier et de votre souris dans le monde réel. Un autre exemple de cas d’utilisation consiste à permettre aux concepteurs d’architecture de créer des modèles 3D et de les placer dans la pièce pour un aperçu virtuel d’une refonte.

Quant aux caméras qui regardent, elles suivent vos yeux et votre visage afin que votre avatar virtuel puisse imiter votre expression. Ceci est désactivé par défaut et les données suivies ne quittent jamais le casque.

Le Meta Quest Pro apporte de nouveaux contrôleurs, surnommés le Quest Touch Pro. Ils ont des capteurs internes qui leur permettent de faire leur propre suivi (auparavant, c’était le travail du casque), de sorte que vous pouvez même les utiliser derrière votre dos. Ils ont également été repensés pour être plus ergonomiques et avec un meilleur retour haptique.

Le package de vente au détail standard comprend également une station de charge (associée à un adaptateur USB-C de 45 W). Cela peut charger le casque et les contrôleurs simultanément (les contrôleurs ont maintenant des batteries rechargeables).

Le Meta Quest Pro sera disponible à partir du 25 octobre pour 1 500 $, soit près de quatre fois le prix du Quest 2. Vous pouvez le précommander sur le Méta-magasin dans tous les pays où les produits Quest sont vendus. Le casque sera également disponible sur Amazon en les Etats UnisROYAUME-UNI, Canada et France. Si vous préférez les magasins physiques, vous pourrez visiter Best Buy aux États-Unis et au Canada, Argos et Currys au Royaume-Uni, FNAC et Boulanger en France et en acheter un.

Soit dit en passant, les contrôleurs Quest Touch Pro sont compatibles avec le Quest 2. Ils seront disponibles en achat séparé pour 300 $ plus tard cette année.

