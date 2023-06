Meta Quest 3 officiellement dévoilé, sera expédié cet automne pour 499,99 $

Aujourd’hui, Mark Zuckerberg a officiellement dévoilé le casque de réalité virtuelle et mixte Meta Quest 3. Il sera disponible « dans tous les pays où Meta Quest est actuellement pris en charge » cet automne pour 499,99 $.

Le moment de l’annonce peut sembler étrange, étant donné que nous sommes à des mois de la sortie. Autrement dit, jusqu’à ce que vous vous souveniez que la WWDC d’Apple est la semaine prochaine et que la rumeur veut que la société présentera enfin son casque tant attendu à cette occasion. Donc, c’est probablement un cas où Meta veut voler un peu du tonnerre d’Apple pendant qu’il le peut encore.

Voyons donc si de telles ambitions sont justifiées, d’accord ? Le Meta Quest 3 a une résolution plus élevée que le Quest 2 et est alimenté par « un chipset Snapdragon de nouvelle génération » qui offrira « plus de deux fois les performances graphiques de la génération précédente de GPU Snapdragon dans Quest 2 », déclare Meta. Il existe également une prise en charge du passage en couleur pour les cas d’utilisation de réalité mixte couleur haute résolution.

Le nouveau casque a un « profil optique 40% plus fin » par rapport à son prédécesseur et est livré avec des contrôleurs Touch Plus entièrement repensés. Grâce aux progrès de la technologie de suivi, les anneaux de suivi extérieurs ne sont plus nécessaires, de sorte que les contrôleurs se sentent désormais « comme une extension plus naturelle de vos mains ». L’haptique TruTouch, vue pour la première fois dans le Touch Pro, est également présente – et en parlant de cela, vous pouvez utiliser les contrôleurs Touch Pro avec le Quest 3 si vous les achetez séparément.

Le suivi manuel est également pris en charge dès la sortie de la boîte. Le Quest 3 sera compatible avec le catalogue de plus de 500 jeux, applications et expériences VR du Quest 2. Si vous souhaitez plus d’informations sur le Quest 3, vous pouvez aller sur le site officiel pour enregistrer vos coordonnées.

Alternativement, vous pouvez acheter un Quest 2, qui à partir du 4 juin coûtera 299,99 $ pour le SKU de 128 Go et 349,99 $ pour le SKU de 256 Go. Et, dans une prochaine mise à jour logicielle, le GPU et le CPU du Quest 2 et du Quest Pro seront mis à jour. Ensuite, vous obtiendrez jusqu’à 26 % d’augmentation des performances du processeur sur les deux et jusqu’à 19 % d’augmentation de la vitesse du GPU pour le Quest 2, ainsi qu’un GPU 11 % plus rapide sur le Quest Pro. La mise à l’échelle de la résolution dynamique arrive également sur les deux modèles plus anciens. Le Quest 2 et le Pro resteront en vente même après que le Quest 3 soit disponible.

