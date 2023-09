Meta Quest 3 nous montre que le rêve du métaverse n’est pas encore mort

Regarder le Meta Quest 3 annoncé par Meta m’a fait réaliser quelque chose : le matériel disponible pour la réalité virtuelle, augmentée et mixte rattrape enfin les grandes idées que tout le monde avait sur ce concept appelé « métaverse » il y a quelques années.

De toute façon, que résoudra la réalité virtuelle ?

Voir ce casque à 500 $, faisant partie d’une gamme de produits anciennement connue sous le nom d’Oculus d’une société anciennement connue sous le nom de Facebook, montre à quel point nous avons parcouru le chemin parcouru pour réaliser le rêve de science-fiction consistant à mélanger les mondes réel et virtuel de manière transparente. cela pourrait réellement fonctionner pour les consommateurs et les travailleurs quotidiens. C’est l’argumentaire de vente du concept de métaverse, un mélange de réalité virtuelle et augmentée, avec, espérons-le, des éléments à acheter dans l’expérience.

Avant d’exagérer l’idée, le Méta Quête 3 va toujours être traité principalement comme un appareil de jeu, notamment avec l’accès aux jeux Xbox Game Pass à venir. Et chez moi, le casque Quest 2 n’est retiré de la naphtaline que lorsqu’il y a un nouveau jeu intéressant (et généralement gratuit) à jouer, comme Étiquette de gorilledont mon fils de 12 ans et ses amis sont actuellement obsédés.

En plus d’être un peu plus petit, avec de meilleurs contrôleurs et des écrans de plus haute résolution à l’intérieur, le Quest 3 ajoute des caméras couleur de haute qualité. C’est ce qui vous permet de visualiser le monde réel et d’y superposer des objets numériques interactifs. Le Quest 2 n’offre qu’une vue granuleuse en noir et blanc du monde extérieur qui ne sert à rien d’autre que de s’assurer que vous ne heurtez pas la table basse.

Après avoir testé presque tous les casques VR grand public remontant à une époque très premier prototype d’Oculus intégré à une paire de lunettes de ski que j’ai essayée en 2012la capacité de ne pas se sentir coupés du monde extérieur est ce qui leur manquait presque tous.

Photo: Dan Ackerman

C’est le vrai point fort du casque Apple Vision Pro, que j’ai pu essayer plus tôt cette année. La caméra passthrough était presque suffisamment transparente pour vous faire penser que vous portiez un casque transparent. Presque réalité, juste légèrement éloignée.

Le Quest 3, de l’avis de tous, n’est pas aussi clair et détaillé, mais c’est aussi la version que vous êtes beaucoup plus susceptible d’essayer. À 500 $, contre 3 500 $ pour le Vision Pro (qui ne sera de toute façon disponible que l’année prochaine), le Quest 3 se positionne pour être le grand cadeau de jeu de la prochaine période des fêtes.

Après avoir renommé toute son entreprise et investir des milliards dans des projets de construction de métaverses qui ont été le plus souvent moqués, Mark Zuckerberg pourrait enfin avoir une chance d’amener les gens dans son rêve de métaverse. À tout le moins, le Méta Quête 3 a une chance d’être le Vision Pro pour le reste d’entre nous.

