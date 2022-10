Meta Quest 3 ne coûtera pas autant que Quest Pro

Le prochain casque VR de Meta, le Quête Procoûte plus de trois fois le prix de l’enfant de 2 ans de l’entreprise Quête 2 casque. Mais le casque Quest 3 de suivi ne sera pas aussi cher.

Dans une entrevue avec Ben Thompson de Stratechery, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a confirmé que le prix attendu du Quest 3 correspondra exactement à celui du casque Quest 2. “Ce n’est pas cette année, mais il y aura un Quest 3 et c’est dans la fourchette de prix de 300 $, 400 $ ou 500 $, cette zone”, a déclaré Zuckerberg.

Zuckerberg a justifié le prix Quest Pro comme étant comme un ordinateur. “Les professionnels haut de gamme et les travailleurs du savoir sont prêts à payer 1 500 $ pour un ordinateur portable, 2 000 $ pour un ordinateur portable pour votre poste de travail, et cela nous donne essentiellement la possibilité d’y intégrer de nombreuses technologies, d’améliorer également cette technologie et de développer le l’écosystème de développement avant de pouvoir réduire cela au niveau de prix qui conviendra aux consommateurs. »

Bien que la quête 3 n’ait pas été discutée ou annoncée cette année Méta connexion Conférence des développeurs VR / AR où le Quest Pro a été révélé, il devrait arriver l’année prochaine – environ trois ans après le lancement du Quest 2.

Le prix du casque Quest 2, même après sa $101 bosse plus tôt cette année, est subventionné pour être inférieur au coût normal d’un produit comme celui-là. Mais c’est peut-être la fourchette de prix nécessaire pour que l’intérêt général pour la réalité virtuelle se poursuive. Le concurrent du casque VR de la société mère de TikTok ByteDance, le Pic 4, réduit un peu le prix du Quest 2 tout en offrant des fonctionnalités matérielles avancées telles que les caméras passthrough couleur. C’est peut-être un signe que Meta pourrait voir plus de concurrence sur les casques VR à bas prix au cours des deux prochaines années, même si les casques attendus d’Apple et d’autres probablement encore ne sera pas bon marché.