Meta Quest 3 fait ses débuts avec des écrans plus haute résolution et une puce Snapdragon XR2 Gen 2

Après son aperçu en juin, Meta Quest 3 est désormais officiel et nous avons tous les détails sur le dernier casque de réalité mixte (MR) de Meta. Quest 3 est plus mince que son prédécesseur et propose des écrans mis à jour de 2 208 x 2 064 px avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un mode expérimental de 120 Hz. Vous bénéficiez d’un champ de vision horizontal de 110° et vertical de 96°.

Le casque est équipé d’une lentille Pancake offrant un profil optique 40 % plus fin par rapport au Quest 2. Le Quest 3 pèse 515 grammes, soit un peu plus que le Quest 2 (503 grammes). Bien que Quest 3 puisse fonctionner indépendamment, vous pouvez également vous connecter à votre PC via le câble Quest Link ou sans fil via Air Link.









Meta Quest 3 présente une conception de lentille Pancak

Vous obtenez le double de la puissance de traitement graphique par rapport au Quest 2 grâce au tout nouveau chipset Snapdragon XR2 Gen 2 de Qualcomm associé à 8 Go de DRAM. Quest 3 apporte également deux caméras couleur RVB et un projecteur de profondeur qui, selon Meta, offre une résolution 10 fois supérieure à celle de Quest 2 et une amélioration 2 fois supérieure à celle de Quest Pro en termes de passthrough.









Snapdragon XR2 Gen 2 promet une puissance de traitement graphique améliorée

Le casque intègre des haut-parleurs audio spatiaux 3D, un serre-tête personnalisable et des contrôleurs Touch Plus avec haptique TruTouch. Vous bénéficiez également d’un suivi manuel avec quatre caméras IR. Meta revendique une autonomie moyenne de 2,2 heures sur le Quest 3. Une charge complète prend 2,3 heures avec le chargeur 18 W inclus.

Meta Quest 3 est au prix de 500 $ pour le modèle 128 Go et de 650 $ pour la version 512 Go. Les précommandes sont désormais ouvertes tandis que les ventes ouvertes débuteront le 10 octobre.

