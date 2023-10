Meta Quest 3 est l’Apple Vision Pro pour le reste d’entre nous

Je les ai essayés tous les deux, et le nouveau Meta Quest 3 n’est pas Apple Vision Pro. Au moins en ce qui concerne la présentation d’une expérience de réalité mixte hyperréaliste qui superpose des objets et des expériences virtuels dans le monde réel tout en vous empêchant de heurter les meubles. Et pour 500 $, contre 3 500 $ pour le casque encore inédit d’Apple, c’est parfaitement bien.

Le fait est que le principal argument de vente du Quest 3, ses caméras couleur passthrough, sont plus que suffisants pour épater même les vétérans de la VR blasés. Non, vous n’oublierez pas que vous portez un casque, comme je le faisais parfois avec ma démo Apple Vision Pro (très organisée), mais je pouvais me promener facilement, lire l’heure sur ma montre, surtout lire du texte sur mon téléphone, et autrement interagir avec le monde réel.

C’est dommage qu’il n’y ait qu’une poignée d’applications Quest qui profitent de cette nouvelle fonctionnalité. Cela pourrait être dû au fait que l’écosystème Quest, comme l’App Store d’Apple, est un jardin clos rempli de jeux à acheter et d’applications de productivité. Au moins, il existe un bon nombre de démos et d’expériences gratuites, ce qui compense quelque peu le fait que de nombreuses applications Quest semblent chères, entre 40 et 50 $.

Personne n’a l’air cool de porter une de ces choses. Photo: Dan Ackerman

La star en ce moment est Premières rencontres, un jeu gratuit qui scanne votre pièce et y envoie de petits envahisseurs pelucheux à travers les murs et le plafond. Il ne s’agit pas de réinventer la roue, mais le tout se déroule de manière très impressionnante, notamment en cartographiant non seulement les murs et le plafond de votre pièce, mais également les meubles.

Le Quest 3 lui-même est plus cher que ses prédécesseurs, commençant à 500 $ et augmentant une fois que vous ajoutez des extras comme plus de stockage intégré (150 $) et un meilleur serre-tête (70 $). Le serre-tête par défaut, juste quelques sangles en tissu avec velcro, est embarrassant.

La quête 1, la quête 2 et la quête 3. Photo: Dan Ackerman

Le Quest 2 a été lancé à 300 $ en 2020, il s’agit donc d’un bond considérable, mais vous pouvez également le considérer comme coûtant le même prix qu’une PS5. Étant donné que cela sera principalement utilisé comme appareil de jeu, peu importe ce que disent les partisans du métaverse, c’est une comparaison appropriée, et vous avez certainement l’impression d’obtenir 500 $ de technologie.

En plus d’être plus petit et mieux équilibré sur votre tête que le Quest 2, le Quest 3 dispose d’un processeur Snapdragon XR2 plus rapide et de 8 Go de RAM (au lieu de 6 Go), et la résolution par œil passe de 1 832 x 1 920 à 2 064 x 2 208, ce qui cela ne semble peut-être pas beaucoup, mais lorsque toutes ces mises à jour sont rassemblées, l’expérience est globalement plus fluide, plus rapide et meilleure.

Photo: Dan Ackerman

En fait, tout comme l’outil de création de personnage dans des jeux comme Baldur’s Gate 3 peut vous aspirer pendant des heures, j’ai adoré passer par le processus de numérisation de différentes pièces pour définir les limites de la quête. Il s’agit d’une énorme amélioration par rapport à la version à dessiner soi-même sur la plupart des matériels VR précédents, et la capacité de reconnaître les objets du monde qui vous entoure – encore une fois, ce qui n’est pas spécifiquement nouveau dans le Quest 3 – est ce qui vend vraiment à beaucoup de gens sur le magie de la réalité mixte.

Les contrôleurs bénéficient également d’une mise à niveau, perdant les gros anneaux qui entouraient vos jointures sur les versions précédentes. L’avenir de la réalité virtuelle réside sans aucun doute dans les commandes de reconnaissance manuelle, ce que le Quest 3 fait assez bien, donc je pense que nous ne verrons pas beaucoup d’améliorations supplémentaires dans celles-ci.

Le contrôleur Quest 2 (à gauche) et le contrôleur Quest 3 (à droite). Photo: Dan Ackerman

Les jeux plus anciens, comme le favori actuel de mon fils, Gorilla Tag, et mon préféré de longue date, Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge, semblent un peu plus nets et fonctionnent un peu plus facilement, mais il faudra du temps pour obtenir des jeux spécialement conçus pour le nouveau matériel. L’un de ces jeux, Asgard’s Wrath 2, est inclus dans votre achat, mais le jeu lui-même ne sera disponible qu’à la mi-décembre.

Si vous possédez un Quest 2, je ne dirais pas qu’il s’agit d’une mise à niveau indispensable, du moins pas jusqu’à ce que davantage de logiciels Quest 3 uniquement soient publiés. Si vous possédez un ancien Quest 1 ou un ancien Oculus Rift, vous serez étonné de ce que ce petit casque autonome peut faire. Et enfin, si vous recherchez le cadeau de vacances idéal en matière de matériel de jeu, sans nouvelle Nintendo Switch à venir, à bien des égards, le Quest 3 est le seul jeu en ville.

