Meta Quest 3 : Ce que nous savons jusqu’à présent

Cela a été une grande année pour les nouveaux casques VR : le PlayStation VR 2 et Vive XR Élite sont déjà là, et Le casque de réalité mixte d’Apple devrait être annoncé dans quelques semaines. Cependant, le produit le plus important de tous pourrait être le Méta Quête 3.

La suite de Meta au casque VR le plus populaire dans le monde en ce moment sera un produit 2023, et Mark Zuckerberg de Meta a déjà confirmé son prix sera similaire à celui du Quest 2. Cela devrait signifier que ce sera un casque beaucoup plus abordable que ce que prépare Apple.

Alors que le casque n’est pas encore là et que Meta n’a pas officiellement annoncé les spécifications du matériel, Mark Gurman de Bloomberg a pu tester un prototype qui révèle beaucoup de ce à quoi s’attendre, et confirme de nombreuses attentes qui ont déjà été publiées.

La pratique de Gurman comprend de nombreux détails spécifiques : oui, il y a un passthrough vidéo amélioré avec des caméras couleur qui permettront une réalité mixte améliorée similaire au Quest Pro. Un nouveau processeur accélère également les performances. Le réglage de la distance des yeux (IPD) peut désormais être effectué via un cadran plus flexible. Le casque est plus léger et plus fin, selon Gurman, mais il s’adapte sur la tête avec un système de sangle similaire à celui du Quest 2. Les contrôleurs sont également repensés, plus petits que ceux du Quest 2 et fabriqués sans cet anneau en plastique sur le dessus.

Vous trouverez ci-dessous d’autres réflexions que nous avons sur le casque, y compris le prix et la qualité du matériel.

Le Quest Pro (à gauche) à côté du Quest 2 (à droite). Le Quest 3 peut être plus petit à l’avant comme le Pro, mais avec les sangles de tête élastiques du Quest 2. Scott Stein/Crumpe

Prix ​​: Quelque part autour de 400 $ ?

Meta est axé sur le travail Quête Pro Le casque qui a fait ses débuts l’automne dernier était un raté, commençant à 1 500 $ et maintenant réduit à 1 000 $. Meta’s Quest 3 devrait correspondre au prix de 400 $ du casque Quest 2 (bien que ce soit une augmentation par rapport au prix initial de 300 $ du Quest 2). Bien qu’étant donné qu’il aura probablement de meilleures performances et fonctionnalités, il pourrait finir par être un peu plus cher.

Ce prix serait inférieur à celui de la PlayStation VR 2, qui a également besoin d’une PlayStation 5 pour fonctionner. Et ce serait probablement des milliers de dollars de moins que ce que devrait coûter le casque Apple, que de nombreux observateurs de l’industrie évaluent à 3 000 dollars.

Fonctionnalités : Réalité mixte, mais pas de suivi oculaire

L’avenir de la réalité virtuelle évolue déjà vers la réalité mixte, mélangeant la réalité virtuelle avec un environnement réel à l’aide de caméras passthrough projetant des séquences en temps réel dans le casque. Le Quest Pro et le Vive XR Elite le font déjà, et le casque d’Apple devrait faire de même.

Le Quest 3 aura des caméras passthrough couleur, un peu comme le font le Quest Pro, le Vive XR Elite et le Pico 4. Le Quest 2 n’a qu’une caméra passthrough monochrome de base. Le Quest 3 aura également de meilleures capacités de détection de profondeur, via un capteur de profondeur qui, selon Mark Gurman, est intégré et aide à « mailler » les mappages de pièces pour la réalité mixte, similaire à Les capteurs lidar d’Apple sur son iPhone et son iPad. La sélection d’applications de réalité mixte de Meta est assez nue pour le moment, mais une quête 3 grand public qui exploite également les possibilités pourrait déclencher beaucoup plus d’applications et de jeux.

YouTubeur VR/AR Bradley Lynch a détaillé un tas de fonctionnalités de Quest 3 l’année dernière sur la base de fuites de Meta, qui détaillent beaucoup de ce à quoi s’attendre : il s’aligne sur la dernière démo de Gurman.

Le suivi des yeux semble être laissé de côté. Le Quest Pro dispose d’un suivi des yeux et d’un suivi du visage, qui peuvent être désactivés dans les paramètres et ne sont pas utilisés pour toutes les applications. La PlayStation VR 2 utilise fréquemment le suivi des yeux pour optimiser les performances graphiques, mais elle est également liée à la PS5 et n’a pas à faire face aux problèmes de décharge de la batterie. Le Quest 3 peut ignorer la fonctionnalité pour économiser sur les coûts, ou peut-être parce que Meta n’est pas encore prêt à gérer les ramifications de la confidentialité.

Un nouveau processeur est cependant attendu. La puce vieillissante Snapdragon XR2 devrait faire l’objet d’un véritable suivi (les rapports indiquent qu’il s’agira d’un Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2), améliorant les graphismes et la vitesse du nouveau casque, et peut-être également les performances de la batterie. Qualcomm a déjà un partenariat pluriannuel avec Meta, dévoilant de nouvelles puces XR qui seront déployées sur d’autres appareils à l’avenir. Cela pourrait être le début d’une nouvelle puce, un peu comme le XR2 l’était pour le Quest 2.

Les tailles de stockage et la RAM pourraient également être mises à niveau, selon le rapport de Lynch de l’année dernière, avec une option de stockage de 512 Go devenant enfin disponible.

Le Pico 4 (à gauche) est nettement plus petit à l’avant que le Quest 2 (à droite), mais la batterie est déplacée vers la plus grande sangle arrière. Le Quest 3 devrait également être plus petit, la batterie restant à l’avant. Scott Stein/Crumpe

Conception plus mince

Les lentilles améliorées « pancake optics » de Meta pour le Quest Pro ont affiné l’avant du casque VR par rapport au Quest 2, avec un objectif plus clair pour démarrer. Le casque Pico 4, un autre casque VR abordable à 2 gammes Quest, a ajouté l’optique crêpe l’année dernière. Le Quest 3 devrait également bénéficier de cette mise à niveau, ajoutant une taille de casque beaucoup plus petite que le Quest 2.

Plus petit pourrait signifier plus portable. Les nouveaux étuis et accessoires souligneront-ils cela ? Pouvoir emmener plus facilement un Quest 3 en voyage serait un gros avantage. Le Vive XR Elite de HTC se replie dans la taille d’une paire de (grandes) lunettes, avec un étui de transport en forme de tube en option.

Le contrôleur Quest Pro (à droite) est une grande refonte par rapport au contrôleur Quest 2 (à gauche). Scott Stein/Crumpe

Nouveaux contrôleurs

Meta a mis à jour ses contrôleurs avec le Quest Pro, en ajoutant des caméras pour une meilleure cohérence de suivi et en réduisant la taille. Ces contrôleurs sont actuellement une mise à niveau coûteuse pour les propriétaires de Quest 2, ils se vendent 300 $ séparément.

Selon Gurman, le nouveau Quest 3 a son propre ensemble de contrôleurs repensé, avec une forme plus petite similaire à celle du Quest Pro mais sans ces caméras de suivi supplémentaires. Meta ne semble pas prêt à se débarrasser complètement des contrôleurs pour la quête, bien que cela semble être la stratégie à long terme alors que le suivi des mains continue de s’améliorer.

Lynch a également montré des fuites sur le casque l’année dernière, suggérant que le Quest 3 pourrait se charger dans le dock Quest Pro actuel. Avoir un autre moyen de charger le casque (il y a aussi un port USB-C, par Gurman) ne serait pas une mauvaise chose.

Les jeux devraient être une priorité majeure, encore une fois

Les expériences de Meta dans les applications professionnelles et sociales – alias le métaverse – n’ont pas décollé, ce qui signifie que le jeu est toujours la plus grande utilisation du Quest 2 (avec la forme physique). Méta vitrine des prochains jeux le 1er juin souligne que le Quest 2 est avant tout un console de jeu.

Avec un lancement prévu à l’automne, la Quest 3 sera probablement à nouveau positionnée comme une console de jeu avec de nombreux avantages potentiels pour la forme physique, le travail et la société. C’est le pari le plus sûr de Meta, et avec son prix attendu au niveau de la console, ce n’est pas une proposition absurde dans une année où l’on ne s’attend pas à ce qu’il y ait d’autres nouveaux débuts sur console de jeu avec lesquels rivaliser.

Quest 3 déclenchera-t-il une vague d’applications de réalité mixte ?

Le plus grand objectif de réalité mixte du Quest 3 et son prix inférieur à celui du Quest Pro devraient enfin déclencher une vague de nouvelles applications visant à utiliser plus souvent la réalité mixte. C’est la plus grande nouvelle fonctionnalité de Quest 3, et avec Apple susceptible de montrer un peu la réalité mixte également, cela pourrait signifier que les développeurs vont enfin penser dans un état d’esprit plus semblable à celui de la RA. C’est la plus grande opportunité de Meta d’essayer de faire progresser l’expérience Quest au-delà de son statut de réalité virtuelle.

Si vous cherchez à acheter un casque, vous devez attendre

A ce stade, la chute n’est plus très loin. Le Quest 3 semble être le meilleur casque Meta VR et pourrait être l’une des meilleures options pour son prix à son arrivée. Toute personne à la recherche d’un casque en ce moment devrait attendre et voir ce qui s’en vient, en particulier avec celui-ci et le casque d’Apple à l’horizon.