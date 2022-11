Meta Quest 2 offre quelque chose pour tout le monde sur votre liste

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Si vous cherchez un cadeau amusant pour les Fêtes cette année, le Méta Quête 2, un casque de réalité virtuelle qui vous emporte dans des expériences tridimensionnelles qui semblent réelles, devrait figurer en tête de votre liste. Je possède une Meta Quest depuis la sortie de l’original, l’Oculus Quest, en 2019, et c’est toujours l’un de mes appareils de jeu préférés de tous les temps.

Pourquoi c’est un super cadeau : Le Quest 2 offre des expériences pour tout le monde. Il y a tellement de types d’applications sur la quête, des simulations de sport et d’entraînement telles que NFL Pro Era et Supernatural, aux jeux hors du commun comme Echo VR où vous jouez au frisbee ultime en apesanteur (ce jeu est génial !) . Un autre grand jeu est Demeo, un jeu de plateau de dés sur table où vous rencontrez trois autres joueurs et vous déplacez de donjon en donjon en combattant des ennemis.

Le Quest 2 est l’un de mes cadeaux préférés pour les amis et la famille qui vivent loin afin que nous puissions passer du temps et avoir l’impression d’être dans la même pièce. (C’est l’une des raisons pour lesquelles il a gagné en popularité pendant la pandémie de Covid – ce n’est pas seulement très amusant, mais c’est aussi un moyen de se connecter avec des amis lorsque vous ne pouvez pas être à proximité.) C’est aussi une excellente alternative à une norme console de jeu, car elle est entièrement sans fil et ne nécessite aucun matériel supplémentaire. Le casque est léger, compact et facile à transporter. J’ai acheté l’étui de transport officiel pour pouvoir l’apporter chez un ami ou le mettre dans mon bagage à main pour les vacances.

Ce que vous paierez : Meta Quest 2 est disponible pour 399 $ ou 499 $ selon la taille de stockage, et le prix en vaut la peine. Je recommanderais le modèle le moins cher avec moins de stockage pour la plupart des utilisateurs car il dispose de suffisamment d’espace pour une poignée de jeux et vous pouvez supprimer et télécharger des expériences comme bon vous semble. Si vous achetez un Quest 2 d’ici le 31 décembre, vous obtiendrez Beat Saber, l’un des succès les plus retentissants de la réalité virtuelle, inclus avec votre achat.

Lire la suite: Meilleurs accessoires Meta Quest 2 pour 2022