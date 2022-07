Meta Quest 2 coûtera 100 $ de plus le 1er août

La lune de miel est peut-être terminée pour les casques VR à bas prix. Dans un geste surprenant, la société mère de Facebook, Meta, vient d’annoncer que son fils de 2 ans Quête 2 Le prix du casque VR augmentera de 100 $ à partir du 1er août. Ce n’est pas comme ça que l’électronique grand public fonctionne normalement.

Le mode de base équipé d’un stockage de 128 Go du casque VR autonome, qui coûte normalement 300 $, sera de 400 $. Le modèle 256 Go passera de 400 $ à 500 $.

Dans un tweet publié par Meta, la hausse des prix a été expliquée comme une décision de “continuer à investir pour faire avancer l’industrie de la réalité virtuelle à long terme”.

Afin de continuer à investir pour faire avancer l’industrie de la réalité virtuelle à long terme, nous ajustons le prix des casques Meta Quest 2 à 399,99 $ (128 Go) et 499,99 $ (256 Go) à partir du 01/08/22. — Méta Quête (@MetaQuestVR) 26 juillet 2022

Il a toujours été entendu que le prix des casques VR de Meta était en fait subventionné, à des prix considérablement inférieurs à ceux que les concurrents ont pu égaler afin d’obtenir une empreinte aussi large que possible.

La hausse de prix comprendra un code de jeu gratuit pour Beat Saber, certes un bon jeu sur la quête, mais Beat Saber ne coûte que 30 $, donc c’est toujours un écart de prix de 70 $.

Le Quest 2 à 400 $ devient une perspective différente de celle à 300 $. Il reste encore quelques jours pour se procurer un Quest 2 à son prix actuel avant la randonnée. Mais là encore, cela peut aussi être un signe de la hausse des coûts de la prochaine vague de casques VR. Il est peu probable que PlayStation VR 2, ou toute autre chose, sera moins cher. En effet, cela fait revenir le Quest 2 au prix que l’Oculus Quest d’origine a coûté en premier lieu.

Mark Zuckerberg a discuté de la future augmentation des coûts des casques VR de nouvelle génération, y compris le prochain casque “Cambria” qui devrait s’appeler Quest Pro, dans un conversation avec CNET l’année dernière. Meta a récemment connu une série de ralentissements financiers, avec une croissance rapports des pressions internes à l’intérieur de Meta.

CNET a demandé à Meta de commenter et a reçu cette déclaration : “Meta a investi des milliards de dollars pour aider à favoriser et à développer un écosystème VR florissant. Nous ajustons le prix de nos casques Meta Quest 2 pour nous permettre de continuer à investir de manière à garder faisant avancer cette industrie de plus en plus compétitive pour les consommateurs et les développeurs.”