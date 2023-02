Meta publie des frais de restructuration de 4,2 milliards de dollars

Le plus gros problème de M. Zuckerberg avec les actionnaires est peut-être de sa faute. Il poursuit sa vision du métaverse, une version de nouvelle génération d’Internet qui, selon lui, connectera différents mondes, de la réalité augmentée et virtuelle à différents types de mondes de jeu et autres expériences. Ce travail est effectué dans la division Reality Labs de la société, qui est dirigée par le confident de longue date de M. Zuckerberg et directeur de la technologie de Meta, Andrew Bosworth, mieux connu sous le nom de Boz.

Ce n’était pas un problème lorsque M. Zuckerberg affichait une croissance régulière et fiable trimestre après trimestre. Mais compte tenu des dépenses élevées et du climat économique difficile, les analystes ont exprimé des inquiétudes quant à la viabilité des plans grandioses de M. Zuckerberg – des préoccupations qu’il a largement ignorées.

“Je pense que cela va être une chose très importante, et je pense que ce serait une erreur de notre part de ne pas nous concentrer sur l’un de ces domaines, qui, je pense, seront fondamentalement importants pour l’avenir”, a-t-il déclaré dans un communiqué. appel avec les investisseurs l’année dernière.

Pour compenser les dépenses continues sur le métaverse, la société a passé les six derniers mois à essayer de réduire les coûts. Il a largement réduit les avantages et les déplacements non essentiels pour les employés. Il a supprimé 13% de ses effectifs en novembre, supprimant les postes d’environ 11 000 de ses employés, en particulier dans les divisions du recrutement et des affaires.

M. Zuckerberg a blâmé le ralentissement économique mondial pour les licenciements. Mais il s’est également blâmé, en partie, alors que lui et d’autres dirigeants de la technologie ont souligné leur exubérance excessive au début de la pandémie. Alors que le monde a reçu l’ordre de s’abriter sur place, la pandémie a entraîné une augmentation plus que jamais auparavant du nombre de personnes dépendant des produits et services en ligne, ce qui a poussé les entreprises technologiques à ajouter de nouveaux postes en un clin d’œil.

M. Zuckerberg et d’autres ont admis qu’ils avaient été trop rapides pour estimer qu’une vie largement numérique était la nouvelle réalité pour beaucoup, alors même que cette réalité changeait à nouveau avec l’avènement des vaccins et que de plus en plus de personnes retournaient plus librement dans le monde physique.

M. Zuckerberg a déclaré que les meilleurs jours de Meta restaient devant lui. L’entreprise a investi dans l’intelligence artificielle dans l’espoir d’améliorer son activité au fil du temps. Une meilleure IA, a-t-il déclaré, entraînera de meilleures recommandations de contenu sur les produits phares de l’entreprise – comme Reels, la fonctionnalité vidéo de type TikTok à l’intérieur d’Instagram et de Facebook – ce qui, à son tour, incitera les gens à passer plus de temps dans sa famille d’applications.