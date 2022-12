Meta procès : Un professeur éthiopien a été assassiné par une foule. Son fils affirme que Facebook a alimenté la violence

CNN

Le fils d’un professeur de chimie éthiopien qui a été tué lors de troubles dans le pays l’année dernière a intenté une action en justice contre Meta, la société mère de Facebook, alléguant que la plate-forme de médias sociaux alimente la haine et la violence virales, nuisant à des personnes en Afrique orientale et australe.

Abrham Meareg Amare affirme dans le procès que son père, Meareg Amare, un universitaire tigréen de 60 ans, a été abattu devant son domicile à Bahir Dar, la capitale de la région d’Amhara en Éthiopie, en novembre 2021, après une série d’attaques haineuses. des messages ont été publiés sur Facebook calomniant et doxant le professeur, appelant à son meurtre.

L’affaire est une requête constitutionnelle déposée auprès de la Haute Cour du Kenya, qui a compétence sur la question, car le centre des opérations de modération de contenu de Facebook pour une grande partie de l’Afrique de l’Est et du Sud est situé à Nairobi.

Il accuse l’algorithme de Facebook de donner la priorité aux contenus dangereux, haineux et incitant à la poursuite de l’engagement et des profits publicitaires au Kenya.

“Ils ont subi des violations des droits de l’homme parce que le défendeur n’a pas supprimé les messages Facebook qui violaient la déclaration des droits, même après avoir fait des rapports au défendeur”, lit-on dans la plainte.

Le dossier juridique allègue que Facebook n’a pas investi de manière adéquate dans la modération de contenu dans des pays d’Afrique, d’Amérique latine et du Moyen-Orient, en particulier depuis son hub de Nairobi.

Il affirme également que l’incapacité de Meta à traiter ces problèmes de sécurité fondamentaux a attisé les flammes de la guerre civile en Éthiopie.

Dans une déclaration à CNN, Meta n’a pas directement répondu au procès :

“Nous avons des règles strictes qui décrivent ce qui est et n’est pas autorisé sur Facebook et Instagram. Les discours de haine et l’incitation à la violence sont contraires à ces règles et nous investissons massivement dans les équipes et la technologie pour nous aider à trouver et supprimer ce contenu. Notre travail de sécurité et d’intégrité en Éthiopie est guidé par les commentaires des organisations locales de la société civile et des institutions internationales.

Meareg a déclaré que son père avait été suivi chez lui depuis l’université de Bahir Dar, où il avait travaillé pendant quatre ans à la tête de l’un des plus grands laboratoires du pays et avait été abattu deux fois à bout portant par un groupe d’hommes.

Il a dit que les hommes scandaient “junte”, faisant écho à une fausse affirmation circulant à propos de son père sur Facebook selon laquelle il avait été membre du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qui est enfermé dans une guerre avec le gouvernement fédéral éthiopien depuis deux ans. années.

Meareg a déclaré qu’il avait désespérément essayé d’obtenir que Facebook supprime certains des messages, qui comprenaient une photo de son père et son adresse personnelle, mais il dit qu’il n’a reçu de réponse qu’après avoir été tué.

Une enquête sur le meurtre menée par la Commission éthiopienne des droits de l’homme, incluse dans le dossier et vue par CNN, a confirmé que Meareg Amare avait été tué à son domicile par des assaillants armés, mais que leur identité était inconnue.

“Si Facebook venait d’arrêter la propagation de la haine et de modérer correctement les messages, mon père serait toujours en vie”, a déclaré Meareg dans un communiqué, ajoutant que l’un des messages appelant à la mort de son père était toujours sur la plateforme.

« Je traîne Facebook en justice, pour que personne ne souffre plus jamais comme ma famille. Je demande justice pour des millions de mes compatriotes africains blessés par les profits de Facebook – et des excuses pour le meurtre de mon père.

Meareg lance le procès avec un conseiller juridique et ancien chercheur éthiopien à Amnesty International, Fisseha Tekle, et un groupe kenyan de défense des droits humains, l’Institut Katiba.

Les plaignants demandent au tribunal d’ordonner à Meta de rétrograder les contenus violents, d’augmenter le personnel de modération des contenus à Nairobi et de créer un fonds de restitution d’environ 1,6 milliard de dollars pour les victimes de haine et de violence incitées sur Facebook.

L’Éthiopie est une nation ethniquement et religieusement diversifiée d’environ 110 millions de personnes qui parlent des dizaines de langues. Ses deux plus grands groupes ethniques, les Oromo et les Amhara, représentent plus de 60 % de la population. Les Tigréens, le troisième plus grand, représentent environ 7 %.

Un porte-parole de Meta a déclaré que les politiques et le travail de sécurité de l’entreprise en Éthiopie sont guidés par les commentaires des organisations locales de la société civile et des institutions internationales.

“Nous employons du personnel possédant des connaissances et une expertise locales et continuons à développer nos capacités pour détecter les contenus en infraction dans les langues les plus parlées du pays, notamment l’amharique, l’oromo, le somali et le tigrinya”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Selon le dossier de Meareg, Meta ne compte que 25 personnes modérant les principales langues en Éthiopie. CNN n’a pas pu confirmer ce nombre de manière indépendante, et Facebook ne révélera pas exactement combien de locuteurs de la langue locale évaluent le contenu en Éthiopie qui a été signalé comme pouvant enfreindre ses normes.

Le procès a été intenté après deux ans de conflit acharné en Éthiopie, qui a fait des milliers de morts, déplacé plus de 2 millions de personnes et donné lieu à une vague d’atrocités, notamment des massacres, des violences sexuelles et l’utilisation de la famine comme arme de guerre. . Un rapport des Nations Unies de l’année dernière a révélé que toutes les parties au conflit avaient « commis des violations du droit international des droits de l’homme, du droit humanitaire et des réfugiés, dont certaines peuvent constituer des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité », à des degrés divers.

Le gouvernement éthiopien et la direction du TPLF ont convenu de cesser les hostilités en novembre, s’engageant à désarmer les combattants, à fournir un accès humanitaire sans entrave au Tigré et un cadre pour la justice. Mais la trêve surprise a laissé de nombreuses questions sans réponse, avec peu de détails sur la manière dont elle sera mise en œuvre et contrôlée.

Ce n’est pas la première fois que Meta fait l’objet d’un examen minutieux pour sa gestion de la sécurité des utilisateurs sur ses plateformes, en particulier dans les pays où les discours de haine en ligne sont susceptibles de se répandre hors ligne et de causer des dommages. L’année dernière, la lanceuse d’alerte Frances Haugen, une ancienne employée de Facebook, a déclaré au Sénat américain que l’algorithme de la plateforme « attisait littéralement la violence ethnique » en Éthiopie.

Des documents internes fournis au Congrès sous forme expurgée par le conseiller juridique de Haugen, et vus par CNN, ont révélé que les employés de Facebook avaient sonné l’alarme à plusieurs reprises sur l’incapacité de l’entreprise à freiner la propagation des publications incitant à la violence dans des pays “à risque” comme l’Éthiopie. Les documents indiquaient également que les efforts de modération de l’entreprise n’étaient pas à la hauteur du flot de contenus incendiaires sur sa plate-forme et que, dans de nombreux cas, elle n’avait pas suffisamment augmenté son personnel ou ajouté des ressources linguistiques locales pour protéger les personnes dans ces lieux.

L’année dernière, le conseil de surveillance indépendant de Meta a recommandé à l’entreprise de commander une évaluation de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme sur la manière dont Facebook et Instagram ont été utilisés pour diffuser des discours de haine et de désinformation, ce qui a accru le risque de violence en Éthiopie.

Rosa Curling, directrice de Foxglove, une organisation à but non lucratif légale enregistrée au Royaume-Uni qui soutient l’affaire, a comparé le rôle que Facebook a joué pour attiser les flammes du conflit éthiopien à celui de la radio dans l’incitation au génocide rwandais.

“Les conséquences des informations sur Facebook sont si tragiques et si horribles”, a déclaré Curling. « (Facebook) ne prend aucune mesure lui-même. Ils sont conscients du problème. Ils choisissent de donner la priorité à leur propre profit plutôt qu’à la vie des Éthiopiens et nous espérons que cette affaire empêchera que cela ne se poursuive.

Facebook a également été accusé d’avoir permis aux publications d’attiser la violence dans d’autres conflits, notamment au Myanmar, où l’ONU a déclaré que le géant des médias sociaux avait encouragé la violence et la haine contre la population minoritaire Rohingya. Une action en justice visant à faire rendre compte à Meta de son rôle dans la crise au Myanmar a été déposée l’année dernière devant un tribunal californien par un groupe de réfugiés rohingyas, réclamant 150 milliards de dollars d’indemnisation.

La société de médias sociaux a reconnu qu’elle n’avait pas fait assez pour empêcher que sa plate-forme ne soit utilisée pour alimenter l’effusion de sang, et le directeur général Mark Zuckerberg a écrit une lettre ouverte s’excusant auprès des militants et promettant d’accroître ses efforts de modération.