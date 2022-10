Meta prévoit de perdre encore plus d’argent en construisant le métaverse

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta Platforms Inc., fait la démonstration de Meta Quest Pro lors de l’événement virtuel Meta Connect à New York, aux États-Unis, le mardi 11 octobre 2022.

Méta Le PDG Mark Zuckerberg a réitéré son engagement à dépenser des milliards de dollars pour développer le métaverse alors que les investisseurs s’inquiètent de la santé de l’activité de publicité en ligne de son entreprise.

Lors d’un appel avec des analystes dans le cadre du rapport sur les résultats du troisième trimestre de Meta, Zuckerberg et d’autres dirigeants de Meta ont répondu à un certain nombre de questions d’analystes qui semblaient de plus en plus frustrés par la hausse des coûts et des dépenses de l’entreprise, qui ont bondi de 19 % d’une année sur l’autre pour atteindre 22,1 milliards de dollars au cours de le quartier.

Les actions Meta ont chuté de 19% après que la société a annoncé de faibles prévisions au quatrième trimestre inférieures aux estimations des analystes. Les revenus de la société mère de Facebook ont ​​chuté de 4 % en glissement annuel pour atteindre 27,7 milliards de dollars au troisième trimestre, tandis que ses bénéfices ont chuté de 52 % en glissement annuel pour atteindre 4,4 milliards de dollars.

L’unité Reality Labs de Meta, qui est responsable du développement de la réalité virtuelle et de la technologie de réalité augmentée connexe qui sous-tend le métaverse encore à construire, a perdu 9,4 milliards de dollars jusqu’à présent en 2022. Les revenus de cette unité commerciale ont chuté de près de 50 % d’une année sur l’autre. année à 285 millions de dollars, ce que le directeur financier de Meta, Dave Wehner, a attribué à “la baisse des ventes de Quest 2”.

“Nous prévoyons que les pertes d’exploitation de Reality Labs en 2023 augmenteront considérablement d’une année sur l’autre”, a déclaré Meta dans un communiqué. “Au-delà de 2023, nous prévoyons d’accélérer les investissements de Reality Labs de manière à pouvoir atteindre notre objectif de croissance du résultat d’exploitation global de l’entreprise à long terme.”

Brent Thrill, analyste chez Jefferies, a déclaré lors de l’appel aux résultats que les investisseurs ont probablement l’impression qu’il y a “trop ​​de paris expérimentaux par rapport aux paris éprouvés sur le noyau” et a demandé pourquoi Meta pense que les paris expérimentaux comme le métaverse seront payants.

“Je pense juste qu’il y a une différence entre quelque chose qui est expérimental et ne pas savoir à quel point ça va finir par être bon”, a déclaré Zuckerberg en réponse. “Mais je pense que beaucoup de choses sur lesquelles nous travaillons dans la famille d’applications, nous sommes tout à fait convaincus qu’elles vont fonctionner et être bonnes”, a-t-il ajouté, citant le travail de l’entreprise améliorant son TikTok-like Le service de courtes vidéos Reels, ses algorithmes de recommandation de contenu, ses fonctionnalités de messagerie professionnelle et sa technologie de publicité en ligne.

Bien que Zuckerberg ait déclaré qu’il “ne peut pas vous dire pour l’instant quelle sera leur taille”, chaque amélioration “va en quelque sorte dans la bonne direction”.

Zuckerberg a déclaré que “de toute évidence, le métaverse est un ensemble d’efforts à plus long terme sur lesquels nous travaillons” et qu’il pense “que cela finira par fonctionner aussi”.

Semblant sidéré, Zuckerberg a déclaré “il se passe beaucoup de choses en ce moment dans l’entreprise et dans le monde, et il est donc difficile d’avoir un simple” nous allons faire cette chose et cela va résoudre tous les problèmes .'”

Meta est confronté à un certain nombre de défis tels que la mauvaise économie, les effets persistants de la mise à jour de confidentialité iOS 2021 d’Apple qui a rendu plus difficile pour Meta de cibler les publicités sur les utilisateurs et la concurrence de joueurs comme TikTok, a expliqué Zuckerberg.

Les investissements à long terme dans le métaverse “vont fournir de meilleurs rendements au fil du temps”, a-t-il déclaré.

“Je pense que nous allons résoudre chacune de ces choses sur différentes périodes de temps, et j’apprécie la patience et je pense que ceux qui sont patients et investissent avec nous finiront par être récompensés”, a déclaré Zuckerberg.

Zuckerberg a reconnu qu’une partie de la raison pour laquelle son entreprise développe le métaverse est de s’assurer qu’elle possède une plate-forme à l’avenir qui ne sera pas affectée par les décisions de ses rivaux, comme Pomme . Mais la principale raison pour laquelle Zuckerberg développe le métaverse est que les entreprises technologiques peuvent être plus innovantes lorsqu’elles construisent à la fois le logiciel et le matériel qui sous-tendent une plate-forme informatique, a-t-il déclaré.

“Une grande partie de cela est simplement que vous pouvez créer des choses nouvelles et innovantes en contrôlant vous-même une plus grande partie de la pile”, a déclaré Zuckerberg.