Meta pourrait expédier beaucoup moins de casques Quest 3 que Quest 2

Comment se passe toute cette histoire de métaverse ? Eh bien, selon les attentes de ventes d’un analyste de premier plan pour le casque de réalité mixte Quest 3, pas aussi bien que Meta pourrait l’espérer. Cela, ajouté à la nouvelle selon laquelle Meta continue de licencier des personnes de sa division Reality Labs, responsable de la fabrication des produits VR prisés de l’entreprise, signale un ralentissement dans la course pour laisser l’espace de viande derrière soi..

La méta vient de se terminer faire parler les gens de son dernier casque VR lors de sa conférence Meta Connect la semaine dernière. L’appareil à 500 $ est censé combinez la réalité altérée en couleur et la réalité virtuelle dans un seul appareilmais Meta ne voit peut-être pas le genre de demande c’est ce qui s’est produit pour le Quest 2 lors de son premier lancement. Ming-Chi Kuo, analyste du secteur TF International Securities signalé Jeudi, les prévisions d’expédition du Quest 3 au second semestre 2023 étaient initialement fixées à plus de 7 millions d’unités plus tôt cette année. Ce chiffre a été réduit entre 2 et 2,5 millions d’unités pour le second semestre 2023, et il s’attend à ce que l’entreprise expédie seulement 1 million d’unités. l’année prochaine.

Les choses ne s’annoncent pas beaucoup mieux pour le nouvelles lunettes intelligentes Ray-Ban Meta. Meta n’en expédiera qu’environ 1,5 million pour l’ensemble du cycle de vie du produit, selon les prévisions de Kuo. Le Histoires originales de Ray-Ban publié par Meta en 2021 ne comptait qu’environ 50 000 utilisateurs actifs, et c’était à l’époque où la société prévoyait d’expédier environ 2 millions d’unités. Après des ventes inférieures aux prévisions, Meta a réduit ce nombre à environ 300 à 400 000 verres.

Les attentes d’expédition pour le Quest 3 arrivent à un moment plutôt mauvais pour Meta. Basé sur deux sources anonymes, Reuters signalé que Meta a encore réalisé une nouvelle série de licenciements, ciblant cette fois les personnes qui fabriquent les puces personnalisées pour le matériel VR de l’entreprise. L’équipe touchée par les kystes serait la Facebook Agile Silicon Team qui construit les puces personnalisées pour les offres AR/VR de Meta. On ne sait pas exactement combien de personnes ont été licenciées, mais des messages internes auraient montré que les membres étaient en cours d’examen mardi et étaient censés être informés s’ils étaient en sécurité d’ici mercredi.

La société aurait eu du mal à fabriquer ses propres puces plus puissantes que d’autres fabricants de puces dédiés comme Qualcomm. L’information a rapporté l’année dernière que malgré les efforts déployés pour créer une puce destinée aux nouvelles lunettes Ray-Ban, la société avait plutôt choisi d’opter pour Qualcomm. Le nouvelles lunettes contiennent une puce Qualcomm Snapdragon AR1 Gen1. Le Quest 3 utilisera un Snapdragon XR2 Gen 2.

Dernières années Méta Quête Pro n’a pas non plus répondu aux attentes de vente de l’entreprise, et quelques mois seulement après sa sortie, l’entreprise réduire le casque à 1 500 $ à 999 $. Meta s’attend à concurrencer directement Vision Pro d’Apple à 3 500 $il a donc essayé de commercialiser sa dernière expérience VR comme ayant certaines des mêmes fonctionnalités que le produit ultra-cher d’Apple, car il propose un suivi manuel et un transfert en couleur pour un septième du prix.

Pour être clair, Kuo a fait de même sombres prédictions pour le casque Vision Pro également, on estime qu’Apple ne pourra expédier que 400 000 à 500 000 unités l’année prochaine. Il a également affirmé que la suite de Vision Pro ne verra pas le jour avant 2027. Il n’est pas optimiste à l’égard des casques simplement parce que les utilisateurs doivent savoir pourquoi ils auraient même besoin d’un de ces appareils dans leur vie, affirmant que « le Vision Pro pourrait prendre plus de temps que ce que le marché prévoit pour devenir le prochain produit phare de l’iPhone.

Au cours de sa vie, le Quest 2 a conservé la plus grande part de marché de la réalité virtuelle, selon les données de Recherche de contrepoint. Pourtant, un casque VR total les expéditions ont diminué de 50 % au début du deuxième trimestre de cette année, et elles n’ont été épargnées par de nouveaux problèmes que grâce au Sortie du PlayStation VR2.

Mais le rêve du métaverse dépend du fait qu’un plus grand nombre de personnes possèdent réellement des technologies à faible coût et faciles à utiliser. Lunettes AR/VR. Sinon, il n’y a personne pour intervenir plus-virtuel-uniquement plateforme de réalité virtuelle Horizon Worlds. Selon une feuille de route divulguée, Meta espère avoir des lunettes AR complètes d’ici 2027. Peut-être que si les lunettes défient les opposants et décollent, Meta pourrait avoir le moment iPhone dont elle a désespérément besoin depuis que Mark Zuckerberg a quitté le nom de Facebook. D’ici là, les lunettes VR pourraient rester une niche.