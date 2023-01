Meta pour réintégrer Donald Trump

Les méta-plateformes rétablir les comptes Facebook et Instagram de l’ancien président américain Donald Trump dans les semaines à venir, après une suspension de deux ans après l’émeute meurtrière de Capitol Hill le 6 janvier 2021.

La restauration de ses comptes pourrait donner un coup de pouce à Trump, qui a annoncé en novembre qu’il se présenterait à nouveau à la Maison Blanche en 2024. Il compte 34 millions de followers sur Facebook et 23 millions sur Instagram, des plateformes qui sont des vecteurs clés de sensibilisation politique et collecte de fonds.

Son compte Twitter a été restauré en novembre par le nouveau propriétaire Elon Musk, bien que Trump n’y ait pas encore posté.

Je m’inquiète de la capacité de Facebook à comprendre le mal réel que pose Trump



Les défenseurs de la liberté d’expression disent qu’il est approprié que le public ait accès aux messages des candidats politiques, mais les critiques de Meta ont accusé l’entreprise de politiques de modération laxistes.

Meta a déclaré mercredi dans un article de blog qu’il avait “mis en place de nouveaux garde-corps pour dissuader les récidives”.

“Dans le cas où M. Trump publierait d’autres contenus violants, le contenu sera supprimé et il sera suspendu pendant un mois à deux ans, selon la gravité de la violation”, a écrit Nick Clegg, président des affaires mondiales de Meta, dans le billet de blog.

La décision, bien que largement attendue, a suscité de vives réprimandes de la part des défenseurs des droits civiques. “Facebook a des politiques mais ils ne les appliquent pas”, a déclaré Laura Murphy, une avocate qui a dirigé un audit de deux ans sur Facebook conclu en 2020. “Je m’inquiète de la capacité de Facebook à comprendre le mal réel que Trump pose : Facebook a été trop lent à agir.

Directement

Jameel Jaffer, directeur exécutif du Knight First Amendment Institute de l’Université de Columbia, a défendu la réintégration. Il avait précédemment approuvé la décision de l’entreprise de suspendre le compte de Trump.

“Le public a intérêt à entendre directement les candidats à des fonctions politiques”, a déclaré Jaffer. “C’est mieux si les principales plateformes de médias sociaux se trompent du côté de laisser le discours, même si le discours est offensant ou faux, afin qu’il puisse être adressé par d’autres utilisateurs et d’autres institutions.”

La décision d’interdire Trump a été polarisante pour Meta, la plus grande entreprise de médias sociaux au monde, qui, avant la suspension de Trump, n’avait jamais bloqué le compte d’un chef d’État en exercice pour avoir enfreint ses règles de contenu.

La société a révoqué indéfiniment l’accès de Trump à ses comptes Facebook et Instagram après avoir supprimé deux de ses publications lors des violences de Capitol Hill, y compris une vidéo dans laquelle il a réitéré sa fausse affirmation de fraude électorale généralisée lors de l’élection présidentielle de 2020.

Il a ensuite renvoyé l’affaire à son conseil de surveillance indépendant, qui a jugé que la suspension était justifiée mais que son caractère indéterminé ne l’était pas. En réponse, Meta a déclaré qu’il reviendrait sur la suspension deux ans après son début.

Le billet de blog de Meta publié mercredi a suggéré qu’il pourrait réactiver d’autres comptes suspendus, y compris ceux pénalisés pour leur implication dans les troubles civils. La société a déclaré que ces comptes rétablis seraient soumis à un examen plus strict et à des sanctions en cas de violation.

On ne sait pas si et comment Trump saisira l’opportunité de revenir sur Facebook et Instagram.

Trump n’a envoyé aucun nouveau tweet depuis qu’il a retrouvé son compte sur Twitter, affirmant qu’il préférerait s’en tenir à sa propre application, Truth Social. Mais son porte-parole de campagne a déclaré à Fox News Digital la semaine dernière qu’être de retour sur Facebook “sera un outil important pour que la campagne 2024 atteigne les électeurs”.

Dans un article sur Truth Social, Trump a répondu à sa réintégration sur les applications Meta en disant : “Une telle chose ne devrait plus jamais arriver à un président en exercice, ou à toute autre personne qui ne mérite pas de représailles !” Il n’a pas indiqué si ou quand il recommencerait à publier sur les plateformes Meta. — Sheila Dang à Dallas et Katie Paul, avec Greg Bensinger, David Shepardson, Kanishka Singh, Eva Mathews et Yuvraj Malik, (c) 2023 Reuters

