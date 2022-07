Meta pour réduire le financement des éditeurs de nouvelles

Meta a déclaré mardi à ses partenaires de presse américains sur Facebook News qu’il ne prévoit plus de financer les éditeurs pour avoir fourni du contenu, a confirmé jeudi la société à CNET. Le déménagement, précédemment rapporté par Axiosintervient au milieu d’une série de changements sur Facebook et Instagram alors que la société mère Meta révise ses plateformes de médias sociaux pour prioriser le contenu des vidéos et des créateurs et affronte baisse des revenus et les licenciements potentiels.

Les éditeurs de nouvelles peuvent toujours faire publier leur contenu sur le onglet actualitésmais ne recevra plus de financement de Meta pour fournir du contenu car une série d’accords de trois ans avec des sociétés comme CNN, The Wall Street Journal et The New York Times expire.

“Beaucoup de choses ont changé depuis que nous avons signé des accords il y a trois ans pour tester l’apport de liens d’actualités supplémentaires vers Facebook News aux États-Unis”, a déclaré un porte-parole de Meta dans un communiqué envoyé par e-mail. “La plupart des gens ne viennent pas sur Facebook pour s’informer, et en tant qu’entreprise, cela n’a pas de sens de trop investir dans des domaines qui ne correspondent pas aux préférences des utilisateurs.”

En 2019, Facebook a considérablement augmenté son investissement dans l’information, la société dépensant environ 105 millions de dollars en contenu d’actualité supplémentaire pour l’onglet Facebook News, plus 90 millions de dollars dépensés en émissions d’actualités pour Facebook Watch. Meta a dépensé plus de 20 millions de dollars pour un partenariat avec le New York Times, 10 millions de dollars pour le Wall Street Journal et 3 millions de dollars pour CNN alors qu’il cherchait à faire de Facebook une destination pour parcourir les actualités, notamment en déverrouillant les murs d’abonnement traditionnels de certains articles, a rapporté Axios.

Les dernières semaines ont vu des refontes majeures des plates-formes Facebook et Instagram alors que les deux réseaux sociaux appartenant à Meta donnent la priorité au contenu vidéo court et créent un flux plus semblable à celui de TikTok, dont le PDG de Meta Mark Zuckerberg a reconnu comme une menace pour le système de revenus de l’entreprise.

“Les gens ont beaucoup de choix quant à la façon dont ils veulent passer leur temps, et des applications comme TikTok se développent très rapidement”, a déclaré Zuckerberg lors d’un appel aux investisseurs en février.