Meta Platforms chute de 9% après avoir enregistré sa première baisse de revenus trimestrielle de l’histoire

Les méta-plateformes ont chuté de 9 % jeudi après que la société de médias sociaux a annoncé sa toute première baisse de revenus trimestrielle.

Meta a raté les estimations de revenus et de bénéfices du deuxième trimestre et a proposé des prévisions décevantes pour le troisième trimestre.

Meta a chuté de 59% par rapport à son sommet de 52 semaines car il fait face à la concurrence de TikTok et perd des revenus à cause du changement de confidentialité d’Apple.

Métaplates-formes a plongé jusqu’à 9% jeudi, perdant plus de 40 milliards de dollars en valeur marchande, après que la société a rapporté résultats du deuxième trimestre qui a raté les attentes des analystes.

Le géant des médias sociaux a également offert des prévisions du troisième trimestre plus faibles que prévu alors qu’il poursuit la construction de Reels, son concurrent de TikTok, et souffre de pertes de revenus publicitaires en raison du changement de confidentialité IDFA d’Apple.

Voici les chiffres clés :

Revenu: 28,82 milliards de dollars, en baisse de 1 % par rapport aux revenus de 29,1 milliards de dollars il y a un an et en dessous des vues de 28,9 milliards de dollars

Bénéfice par action: 2,46 $, contre des estimations d’analystes de 2,55 $

Utilisateurs actifs quotidiens de Facebook : 1,97 milliard en juin, une augmentation de 4 % en glissement annuel

Pour le troisième trimestre, Meta s’attend à un chiffre d’affaires de 26 à 28,5 milliards de dollars, ce qui est inférieur à l’estimation moyenne des analystes pour un chiffre d’affaires de 30,5 milliards de dollars. Si les revenus de Meta au troisième trimestre se situent dans sa fourchette de prévisions, cela représenterait une nouvelle baisse des revenus.

“Nous semblons être entrés dans un ralentissement économique qui aura un impact important sur le secteur de la publicité numérique. Il est toujours difficile de prédire la profondeur ou la durée de ces cycles, mais je dirais que la situation semble pire qu’elle ne l’était avant. il y a un quart », a déclaré le PDG de Meta, Mark Zuckerberg.

Mais au-delà de la macroéconomie, Meta fait face à des pressions concurrentielles qui ont menacé sa croissance : la montée de TikTok et Modification de la confidentialité IDFA d’Apple qui a désactivé les utilisateurs d’iPhone du suivi des applications. Pour lutter contre TikTok, Meta développe son produit Instagram Reels.

Dans le même temps, pour positionner l’entreprise en vue d’une croissance à plus long terme, Meta dépense des milliards de dollars pour construire le métaverse, qui est à des années de son plein potentiel et reste un support non éprouvé pour le grand public.

La baisse des revenus et la hausse des dépenses signifient une baisse des bénéfices, et c’est une formule perdante pour les investisseurs, ce qui est évident dans la baisse des actions de Meta de 52 % depuis le début de l’année.

Malgré les résultats décevants de Meta, Goldman Sachs s’en tient à sa note “Acheter” sur la société de médias sociaux.

“Alors que les débats persisteront probablement sur les transitions de produits et les vents contraires de la plate-forme de l’industrie dans les trimestres et les années à venir, nous restons concentrés sur l’audience à grande échelle de Meta dans sa famille d’applications (un avantage qui a continué à évoluer au cours du dernier trimestre) que l’entreprise peut continuer à s’aligner sur l’évolution des habitudes de consommation dans les vidéos courtes, la messagerie, le commerce, la réalité augmentée et les connexions sociales”, a déclaré l’analyste de Goldman Eric Sheridan dans une note de jeudi.