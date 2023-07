Meta place le chat parmi les pigeons avec un outil d’IA avancé gratuit

Les méta-plateformes sont publiant une version commerciale de son modèle d’intelligence artificielle open source Llama, a annoncé mardi la société, offrant aux start-ups et à d’autres entreprises une puissante alternative gratuite aux modèles propriétaires coûteux vendus par OpenAI et Google.

La nouvelle version du modèle, appelée Lama 2sera distribué par Microsoft via son service cloud Azure et fonctionnera sur le système d’exploitation Windows, a déclaré Meta dans un article de blog, faisant référence à Microsoft comme « notre partenaire préféré » pour la version.

Le modèle, que Meta fournissait auparavant uniquement à certains universitaires à des fins de recherche, sera également mis à disposition par téléchargement direct et via Amazon Web Services, Hugging Face et d’autres fournisseurs, selon le blog et un article Facebook séparé du PDG de Meta, Mark Zuckerberg. .

« L’open source stimule l’innovation car il permet à beaucoup plus de développeurs de construire avec de nouvelles technologies », a écrit Zuckerberg. « Je pense que cela débloquerait plus de progrès si l’écosystème était plus ouvert. »

Rendre un modèle aussi sophistiqué que Llama largement disponible et gratuit pour les entreprises à construire menace de renverser la domination précoce établie sur le marché naissant des logiciels d’IA générative par des acteurs comme OpenAI, que Microsoft soutient et dont il propose déjà les modèles aux clients professionnels via Azure .

Le premier Llama était déjà compétitif avec les modèles qui alimentent ChatGPT d’OpenAI et le chatbot Bard de Google, tandis que le nouveau Llama a été formé sur 40 % de données en plus que son prédécesseur, avec plus d’un million d’annotations par des humains pour affiner la qualité de ses sorties. , a déclaré Zuckerberg.

« Commercial Llama pourrait changer la donne », a déclaré Amjad Masad, PDG de la plate-forme de développement de logiciels Replit, qui a déclaré que plus de 80 % des projets y utilisent les modèles d’OpenAI. « Toute amélioration progressive des modèles open source ronge la part de marché des modèles à source fermée, car vous pouvez les exécuter à moindre coût et avoir moins de dépendance. »

L’annonce fait suite aux plans des plus grands concurrents cloud de Microsoft, Google et Amazon.com, visant à offrir aux clients professionnels une gamme de modèles d’IA parmi lesquels choisir.

Amazon, par exemple, commercialise l’accès à Claude – l’IA de la start-up de haut niveau Anthropic – en plus de sa propre famille de modèles Titan. Google a également annoncé son intention de mettre Claude et d’autres modèles à la disposition de ses clients cloud.

Jusqu’à présent, Microsoft s’est concentré sur la mise à disposition de la technologie d’OpenAI dans Azure.

Interrogé sur la raison pour laquelle Microsoft soutiendrait une offre susceptible de dégrader la valeur d’OpenAI, un porte-parole de Microsoft a déclaré que donner aux développeurs le choix des types de modèles qu’ils utilisent aiderait à étendre sa position de plate-forme cloud incontournable pour le travail sur l’IA.

Pour Meta, un écosystème open source florissant de technologies d’IA construit à l’aide de ses modèles pourrait contrecarrer les projets de ses rivaux de tirer des revenus de leur technologie propriétaire, dont la valeur s’évaporerait si les développeurs pouvaient utiliser gratuitement des systèmes open source tout aussi puissants.

Une note interne de Google divulguée intitulée « Nous n’avons pas de fossé, et OpenAI non plus » a illuminé le monde de la technologie en mai après avoir prévu un tel scénario.

Meta parie également qu’il bénéficiera des avancées, des corrections de bogues et des produits qui pourraient découler de son modèle devenant la référence par défaut pour l’innovation en IA, comme il l’a fait au cours des dernières années avec son cadre d’IA open source largement adopté. PyTorch.

En tant qu’entreprise de médias sociaux, a déclaré Zuckerberg aux investisseurs en avril, Meta a plus à gagner en regroupant efficacement des moyens de réduire les coûts d’infrastructure et de maximiser la création de nouveaux outils destinés aux consommateurs qui pourraient attirer les gens vers ses services financés par la publicité qu’en faire payer l’accès à ses modèles.

« Contrairement à certaines des autres entreprises de l’espace, nous ne vendons pas un service de cloud computing où nous essayons de garder les différentes infrastructures logicielles que nous construisons propriétaires », a déclaré Zuckerberg. « Pour nous, c’est bien mieux si l’industrie standardise les outils de base que nous utilisons et nous pouvons donc bénéficier des améliorations apportées par les autres. »

Cependant, la libération de Llama dans la nature comporte également des risques, car elle augmente la facilité avec laquelle des acteurs peu scrupuleux peuvent créer des produits sans se soucier des contrôles de sécurité.

En avril, des chercheurs de Stanford ont supprimé un chatbot qu’ils avaient construit pour 600 $ en utilisant une version du premier modèle Llama après avoir généré un texte peu recommandable.

Les méta-dirigeants disent qu’ils pensent que les versions publiques des technologies réduisent en fait les risques pour la sécurité en exploitant la sagesse de la foule pour identifier les problèmes et renforcer la résilience des systèmes. La société affirme également avoir mis en place une politique « d’utilisation acceptable » pour le lama commercial qui interdit « certains cas d’utilisation », notamment la violence, le terrorisme, l’exploitation des enfants et d’autres activités criminelles. — Katie Paul, avec Jeffrey Dastin, Krystal Hu et Yuvraj Malik, (c) 2023 Reuters

