Meta permettra à Donald Trump de restaurer son compte Facebook peu après une interdiction de 2 ans, selon un rapport

Le compte Facebook de l’ancien président américain Donald Trump sera restauré, a rapporté Axios.

La société a pris la décision d’autoriser Trump à retrouver l’accès à son compte peu de temps avant le cycle électoral de 2024.

Trump serait soumis à de nouvelles politiques et restrictions.

Le compte Facebook de l’ancien président américain Donald Trump sera rétabli dans les prochaines semaines après une interdiction de deux ans, Axios a rapporté mercredi.

Dans une interview avec le point de vente, Nick Clegg, président des affaires mondiales de Meta, a déclaré que la société avait pris la décision d’autoriser Trump à retrouver l’accès à son compte peu de temps avant le cycle électoral de 2024.

Clegg a ajouté qu’il espérait que Trump ne voudrait pas “délégitimer” les élections de 2024 comme il l’a fait pour les élections de 2020, s’il décidait de revenir sur la plate-forme.

L’ancien président américain Donald Trump parcourt le 18e trou lors d’un pro-am avant le LIV Golf Invitational – Miami au Trump National Doral Miami le 27 octobre 2022 à Doral, en Floride. (Charles Laberge/LIV Golf via Getty Images) Charles Laberge/LIV Golf via Getty Images

“Nous ne voulons tout simplement pas – s’il doit revenir dans nos services – qu’il fasse ce qu’il a fait le 6 janvier, c’est-à-dire utiliser nos services pour délégitimer les élections de 2024, tout comme il a cherché à discréditer les élections de 2020”, dit Clegg. “Nous avons toujours pensé que les Américains devraient pouvoir entendre les gens qui veulent diriger le pays.”

Meta n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.

Trump, qui a été expulsé après l’insurrection du 6 janvier 2021, serait soumis à de nouvelles politiques et restrictions, a ajouté Clegg.

“Comme tout autre utilisateur de Facebook ou d’Instagram, M. Trump est soumis à nos normes communautaires”, a déclaré Clegg dans un communiqué publié sur le site Web de Meta. “À la lumière de ses violations, il risque désormais également des sanctions plus sévères en cas de récidive – des sanctions qui s’appliqueront à d’autres personnalités publiques dont les comptes sont rétablis après des suspensions liées à des troubles civils en vertu de notre protocole mis à jour.”

Trump pourrait être banni entre un mois et deux ans s’il viole les politiques passées ou nouvelles, a ajouté la société.

“Nous pouvons limiter la distribution de ces publications et, pour des cas répétés, restreindre temporairement l’accès à nos outils publicitaires”, a ajouté Clegg. “Cette étape signifierait que le contenu resterait visible sur le compte de M. Trump mais ne serait pas distribué dans les flux des gens, même s’ils suivent M. Trump. Nous pouvons également supprimer le bouton de repartage de ces messages et empêcher qu’ils ne soient recommandés ou diffusées en tant que publicités.”

Dans un article sur Truth Social, la plate-forme de médias sociaux fondée par Trump après ses interdictions de Twitter et de Facebook, Trump a pesé sur sa réintégration, écrivant : « FACEBOOK, qui a perdu des milliards de dollars en valeur depuis qu’il a « déplatformé » votre président préféré, moi , vient d’annoncer qu’il rétablit mon compte. Une telle chose ne devrait plus jamais arriver à un président en exercice, ou à toute autre personne qui ne mérite pas de représailles ! MERCI À TRUTH SOCIAL D’AVOIR FAIT UN TRAVAIL TELLEMENT INCROYABLE. VOTRE CROISSANCE EST EXCEPTIONNELLE, ET AVENIR ILLIMITÉ !!!”

Méta interdit Trump le 7 janvier 2021, un jour après qu’une émeute pro-Trump a pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain pour protester contre les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Dans un message Facebook annonçant la décision, le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que la société bloquerait ses comptes Facebook et Instagram “indéfiniment et pendant au moins les deux prochaines semaines jusqu’à ce que la transition pacifique du pouvoir soit terminée”.

Des mois plus tard, le conseil de surveillance de l’entreprise, qui est l’organe indépendant de Facebook qui statue sur les décisions de modération de contenu, a confirmé la décision initiale de l’entreprise d’interdire Trump, et Facebook a annoncé une décision de maintenir l’ancien président suspendu pendant au moins 2 ans, à compter de sa date initiale de suspension, le 7 janvier 2021.

Trump s’en est pris à la décision de l’entreprise, qualifiant Zuckerberg et d’autres leaders technologiques de “malades” dans une interview avec Fox News cette année-là.

Il a déposé une plainte contre Facebook, Twitter et Google en 2021, invoquant la censure, mais il a été rejeté par un juge californien l’année dernière.