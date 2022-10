Meta parie gros sur la réalité mixte avec le Quest Pro

Meta vient d’annoncer le Meta Quest Pro lors de son événement annuel Connect, et c’est un grand changement par rapport au Quest 2 régulier à plus d’un titre. Vous avez toutes les mises à niveau standard, comme des performances accrues, des contrôleurs améliorés et une optique améliorée, mais son accent est sans doute davantage sur la réalité mixte (MR) que sur la réalité purement virtuelle (VR).

Nous l’avons vu avec les premières applications MR disponibles sur le Meta Quest 2, en utilisant les caméras passthrough noir et blanc basse résolution du système pour fusionner les mondes virtuel et physique, mais le Meta Quest Pro le porte à un nouveau niveau.

Cela ressort le plus clairement de la conception du casque lui-même. En plus d’être doté d’un HMD (écran monté sur la tête) beaucoup plus fin que le Quest 2 grâce à une nouvelle optique à crêpes, vous remarquerez que le casque arbore une conception à périphérie ouverte. En termes simples, cela signifie que vous pouvez voir le monde réel dans votre périphérie, sans les bloqueurs de lumière d’un casque VR fermé traditionnel.

Lewis Peintre / Fondeur

Cela n’a pas beaucoup de sens pour la réalité virtuelle où vous ne voulez pas être conscient de votre environnement réel, mais cela a beaucoup de sens pour la MR.

Pouvoir voir le monde réel dans votre périphérie lorsque vous utilisez des applications MR est plus confortable et naturel, en particulier lorsqu’il est combiné avec les nouvelles caméras passthrough de Meta. Les caméras améliorées apportent non seulement de la couleur à la réalité mixte, mais avec 4 fois plus de pixels que les caméras Quest 2, c’est aussi une expérience assez haute résolution, aidant encore à brouiller les frontières entre les mondes réel et virtuel.

Lewis Peintre / Fondeur

Je suis allé à un événement de prévisualisation pour le Meta Quest Pro avant sa révélation, et je peux attester qu’il est beaucoup plus confortable d’avoir le monde réel dans votre périphérie lors de l’utilisation d’applications MR – dont il y avait beaucoup pour moi de démo . Cela signifiait que je pouvais suivre ce qui se passait autour de moi, idéal pour une utilisation dans des scénarios de travail comme Meta l’envisage, et je me sentais plus en confiance pour me promener dans l’espace qu’avec un casque VR traditionnel en mode passthrough.

Cependant, il est intéressant de noter que même si j’ai pu m’essayer à six démos MR pendant l’événement, il n’y avait pas une seule démo adaptée à la réalité virtuelle, indiquant davantage les intentions de Meta pour le casque.

Je dois admettre que l’expérience de réalité mixte proposée par le nouveau casque de Meta est impressionnante, rapprochant plus que jamais l’avenir augmenté. Pouvoir peindre sur une toile virtuelle et mettre divers pinceaux sur une table du monde réel à côté de moi est fascinant, et l’idée d’accrocher mon œuvre virtuelle sur mon mur du monde réel est également très cool.

Lewis Peintre / Fondeur

Ce ne sont pas tout à fait les lunettes AR minces de demain, mais c’est un bon avant-goût des types d’expériences auxquelles nous devrions nous attendre.

Mais qu’en est-il de ceux d’entre nous qui veulent jouer à une partie de Beat Saber sur notre tout nouveau casque ? Meta a confirmé que tout le contenu de Quest 2 est utilisable sur Quest Pro, après tout. La solution de Meta est une paire de bloqueurs de lumière latéraux qui s’enclenchent magnétiquement lorsque vous voulez vous sentir plus immergé, et la bonne nouvelle est qu’ils sont inclus dans la boîte.

Lewis Peintre / Fondeur

Cela ne le rapproche toujours pas de l’expérience VR fermée du Quest 2, avec une lumière toujours visible sous le casque, mais Meta dit qu’il y aura un bloqueur de lumière complet à 49,99 $ / 49,99 £ conçu pour l’obscurité totale – c’est juste dommage qui n’est pas inclus avec le casque. Le fait que ce ne soit pas le cas suggère que Meta se concentre en effet sur l’expérience de réalité mixte et que ceux qui recherchent une expérience de réalité virtuelle traditionnelle devraient s’en tenir au Meta Quest 2 d’entrée de gamme.

La vraie question est la suivante : les consommateurs (et les développeurs) sont-ils prêts pour le saut vers la réalité mixte, ou Meta aurait-il dû d’abord perfectionner le monde virtuel avant d’essayer de mélanger les deux ? Seul le temps nous le dira.

Le Meta Quest Pro est disponible en pré-commande dès maintenant pour un prix modique de 1499 $ / 1499 £ sur le site Web Meta, ainsi que des détaillants, notamment Amazone aux États-Unis et Amazone et Currys au Royaume-Uni, avec une sortie prévue le 25 octobre. Nous couvrons où acheter le Meta Quest Pro plus en détail séparément si vous êtes intéressé.

Pour en savoir plus sur le premier casque haut de gamme de Meta, jetez un œil à tout ce que vous devez savoir sur le Meta Quest Pro. Nous avons également les premiers détails non officiels du Meta Quest 3 pour ceux qui attendent avec impatience le casque de nouvelle génération.