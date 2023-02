Meta, parent de Facebook, devrait publier ses résultats du quatrième trimestre après la cloche

Méta publie mercredi ses résultats du quatrième trimestre alors que la société tente d’inverser une chute qui a fait chuter le titre de 64% l’an dernier.

Voici ce qu’attendent les analystes :

Gains: 2,22 $ par action, selon Refinitiv

2,22 $ par action, selon Refinitiv Revenu: 31,53 milliards de dollars attendus, selon Refinitiv

31,53 milliards de dollars attendus, selon Refinitiv Utilisateurs actifs quotidiens (DAU) : 1,99 milliard attendu, selon StreetAccount

1,99 milliard attendu, selon StreetAccount Utilisateurs actifs mensuels (MAU) : 2,98 milliards attendus, selon StreetAccount

2,98 milliards attendus, selon StreetAccount Revenu moyen par utilisateur (ARPU) : 10,63 $ attendus, selon StreetAccount

Les ventes de Meta devraient chuter pour un troisième trimestre consécutif, soulignant les défis auxquels l’entreprise de médias sociaux est confrontée alors que l’incertitude économique amène les entreprises à réduire leurs dépenses publicitaires numériques et à suspendre leurs campagnes.

Les analystes s’attendent à ce que la société mère de Facebook signale une baisse de ses revenus de plus de 6 % pour le quatrième trimestre, et ils prévoient une autre baisse trimestrielle avant que la croissance ne commence à reprendre plus tard cette année.

Alors que le marché boursier a commencé à rebondir en janvier après une année 2022 brutale, les prévisions économiques montrent toujours une année 2023 assez sombre, ce qui pourrait signifier des problèmes persistants pour le marché de la publicité en ligne. Une récente enquête Cowen auprès de 50 acheteurs de publicité a révélé que les entreprises prévoient d’augmenter leurs dépenses publicitaires en 2023 de seulement 3,3 %, ce qui, selon la banque d’investissement, est “les perspectives de croissance publicitaire les plus faibles que nous ayons vues en cinq ans”.

Mardi, Snap a annoncé des revenus du quatrième trimestre qui ont manqué les estimations, faisant chuter les actions dans des échanges prolongés. La société a également déclaré que ses “prévisions internes” supposaient une baisse des revenus au premier trimestre comprise entre 2% et 10%.

Bien que beaucoup plus petit que Meta, Snap est confronté à certains des mêmes défis, notamment un ralentissement des dépenses publicitaires en ligne, une concurrence accrue de TikTok et une publicité ciblée affaiblie en raison de Pommes Mise à jour de confidentialité iOS 2021. Alphabet et Amazone conclura jeudi les rapports sur les revenus des principales plates-formes publicitaires en ligne, suivis de Pinterest la semaine prochaine.

En novembre, Meta a annoncé qu’il licencierait plus de 11 000 employés, soit 13% de la main-d’œuvre, dans le cadre des plans de l’entreprise pour réduire les coûts.

“Nous prenons également un certain nombre de mesures supplémentaires pour devenir une entreprise plus légère et plus efficace en réduisant les dépenses discrétionnaires et en prolongeant notre gel des embauches jusqu’au premier trimestre”, a déclaré le PDG Mark Zuckerberg dans un communiqué. lettre aux employés à l’époque.

L’année dernière a également été gâchée par les efforts coûteux de Zuckerberg pour vendre Wall Street dans le cadre d’un plan visant à faire pivoter l’entreprise vers le monde encore à développer du métaverse. Zuckerberg a déclaré que le métaverse, qui inclurait les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée, pourrait représenter la prochaine grande façon dont les gens interagissent.

Le gros pari a frustré les investisseurs, qui craignent que la société ne se concentre trop sur une entreprise futuriste alors que son activité publicitaire principale peine à relancer la croissance. L’unité Reality Labs de Meta, qui abrite les ambitions du métaverse, a perdu près de 9,4 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres de 2022.

Les analystes s’attendent à ce que Reality Labs affiche une perte d’exploitation de 4,36 milliards de dollars pour le quatrième trimestre sur des revenus de 715,1 millions de dollars, selon StreetAccount. Meta a déclaré au dernier trimestre que “les pertes d’exploitation de Reality Labs en 2023 augmenteront considérablement d’une année sur l’autre”.

