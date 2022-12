Meta paiera 725 millions de dollars en règlement du scandale de Cambridge Analytica

La société mère de Facebook, Meta, a accepté de régler l’affaire Cambridge Analytica pour 725 millions de dollars, révèle un dossier du tribunal de district américain. Le règlement proposé résoudrait une affaire ouverte depuis 2018, dans laquelle Facebook était accusé d’avoir permis à la société de conseil tierce d’accéder aux données de près de 87 millions d’utilisateurs.

Cambridge Analytica, une société aujourd’hui disparue, a travaillé pour la campagne présidentielle réussie de Donald Trump en 2016. Elle a obtenu des informations personnelles sur les comptes Facebook pour le profilage et le ciblage des électeurs sans le consentement des utilisateurs.

L’affaire a poussé les gouvernements du monde entier à réévaluer leurs pratiques en matière de confidentialité, et Facebook a accepté de payer 5 milliards de dollars en 2019 pour résoudre une enquête de la Federal Trade Commission, puis 100 millions de dollars de plus pour régler les réclamations de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, toutes deux liées à la confidentialité de utilisateurs et comment leurs données sont utilisées.

Le règlement doit encore être approuvé par un juge fédéral de la division de San Francisco du tribunal du district nord de Californie. Méta, cité par Reutern’a admis aucun acte répréhensible et a affirmé qu’il “a réorganisé l’approche de la vie privée et mis en œuvre un programme de confidentialité complet”.

Source (pdf) | Via