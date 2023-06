Meta obligera les employés à retourner au bureau trois jours par semaine, à partir de septembre

Méta les employés devront travailler depuis les bureaux de l’entreprise trois jours par semaine à partir de septembre.

Le géant des réseaux sociaux a commencé jeudi à informer les employés de sa nouvelle politique de travail à distance, qui n’aura pas d’incidence sur les travailleurs existants qui travaillent principalement à distance.

« Nous sommes attachés au travail distribué et nous sommes convaincus que les gens peuvent avoir un impact significatif à la fois au bureau et à la maison », a déclaré un porte-parole de Meta dans un communiqué. « Nous nous engageons également à affiner continuellement notre modèle pour favoriser la collaboration, les relations et la culture nécessaires pour que les employés fassent de leur mieux. »

Publication d’actualités techniques L’information d’abord signalé à propos de la politique de travail à domicile mise à jour de Meta.

Meta a étendu pour la première fois sa politique de travail à distance à tous les employés à temps plein en juin 2021. À l’époque, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que l’entreprise avait appris au cours de l’année, au plus fort de la pandémie de Covid, que « le bon travail peut être fait n’importe où, et je suis encore plus optimiste que le travail à distance à grande échelle est possible, d’autant plus que la présence vidéo à distance et la réalité virtuelle continuent de s’améliorer », a déclaré Zuckerberg à l’époque. »

Depuis lors, cependant, de nombreuses entreprises comme Amazon et Alphabet, la société mère de Google, ont inversé le cours des plans de travail à distance précédents et ont appelé leurs employés à retourner dans les bureaux physiques au moins trois jours par semaine.

En mars, Zuckerberg a laissé entendre qu’il allait mettre à jour la politique de travail à distance de Meta lorsqu’il a déclaré que l’entreprise avait mené une analyse interne qui montrait que les ingénieurs qui travaillent en personne « en font plus ».

« Notre première analyse des données de performance suggère que les ingénieurs qui ont rejoint Meta en personne puis transférés à distance ou sont restés en personne ont obtenu de meilleurs résultats en moyenne que les personnes qui ont rejoint à distance », a déclaré Zuckerberg à l’époque. « Cette analyse montre également que les ingénieurs en début de carrière réussissent mieux en moyenne lorsqu’ils travaillent en personne avec des coéquipiers au moins trois jours par semaine. »

En mai, Meta a procédé à sa dernière série de licenciements majeurs, dans le cadre de « l’année d’efficacité » de l’entreprise, qui entraînera la perte d’environ 21 000 employés.

