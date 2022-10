Meta ne fait plus partie des 20 plus grandes entreprises américaines

Seize mois après que Facebook a franchi 1 billion de dollars de capitalisation boursière, rejoignant un club exclusif composé de Pomme , Microsoft , Alphabet et Amazone sa société mère Méta vaut moins que Dépôt à domicile et à peine plus de Pfizer et Coca Cola .

Loin des jours Big Tech de Facebook, Meta ne fait plus partie des 20 entreprises américaines les plus valorisées après que l’action a chuté de 23% jeudi. La société a perdu 70 % de sa valeur cette année et 74 % depuis que l’action a culminé en septembre 2021, totalisant plus de 730 milliards de dollars de capitalisation boursière perdue. Il se négocie au plus bas depuis début 2016, lorsque Barack Obama était encore président.

L’effondrement stupéfiant du cours de l’action de Meta rappelle les jours d’effondrement des dot-com, mais bien plus important en termes de valeur effacée d’une seule entreprise. Le glissement a commencé à la fin de l’année dernière alors que les signes d’une économie en berne ont commencé à apparaître et s’est accéléré au début de 2022 après que la société a déclaré que le changement de confidentialité d’Apple vers iOS entraînerait un chiffre d’affaires de 10 milliards de dollars cette année.

Le fondateur et PDG Mark Zuckerberg n’a pas été en mesure d’arrêter l’hémorragie et ne semble qu’aggraver les choses. Depuis qu’il a changé le nom de l’entreprise en Meta il y a un an vendredi, Zuckerberg a déclaré que son avenir était le métaverse, un univers virtuel de travail, de jeu et d’éducation. Mais les investisseurs y voient simplement un gouffre financier de plusieurs milliards de dollars, tandis que le cœur de l’activité publicitaire se contracte – Facebook prévoit une troisième baisse consécutive de ses revenus pour le quatrième trimestre.

Un Zuckerberg quelque peu perplexe a reconnu lors de l’appel aux résultats de mercredi qu'”il se passe beaucoup de choses en ce moment dans l’entreprise et dans le monde”.

“Il y a des problèmes macroéconomiques, il y a beaucoup de concurrence, il y a des défis publicitaires en particulier venant d’Apple, et puis il y a certaines des choses à plus long terme que nous prenons en charge parce que nous pensons qu’elles vont fournir de meilleurs rendements au fil du temps “, a déclaré Zuckerberg. “J’apprécie la patience et je pense que ceux qui sont patients et investissent avec nous seront récompensés.”

Meta se négocie désormais pour seulement trois fois ses revenus, soit moins d’un tiers de sa moyenne sur cinq ans. Il vaut maintenant moitié moins que Berkshire Hathaway et a une capitalisation boursière inférieure à celle des entreprises, y compris UnitedHealth , Chevron , Eli Lily , Procter & Gamble , Banque d’Amérique et AbbVie .

Les quatre autres entreprises technologiques qui ont dépassé la barre du billion de dollars sont toujours là et restent les quatre entreprises américaines les plus précieuses, même si elles ont également connu de gros succès cette année aux côtés du reste du marché.

Au sein de la technologie, les deux autres sociétés que Meta a pris du retard sont Tesla et Nvidia . Le prochain sur la liste serait Oracle qui est actuellement évalué à un peu plus de 200 milliards de dollars, soit 70 milliards de dollars en dessous de Meta.

REGARDEZ: C’est un véritable moment de pari sur l’entreprise pour Zuckerberg