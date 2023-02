Meta monte en flèche par la plupart de la décennie, ajoutant 100 milliards de dollars en valeur

Les actions de Meta ont bondi jeudi après que la société a annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes, annoncé qu’elle rachèterait des milliards de dollars de ses actions et surmonté une contestation judiciaire de ses ambitions dans le soi-disant métaverse.

Les actions du géant de la technologie, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, ont grimpé de plus de 24 %, ce qui serait son plus gros gain quotidien en près de 10 ans. Et c’est un énorme pas en avant pour une entreprise de sa taille, ajoutant quelque 100 milliards de dollars de valeur marchande en une seule journée, soit à peu près autant que la capitalisation boursière totale de Citigroup.

Les origines. Le mot « métaverse » décrit un monde numérique pleinement réalisé qui existe au-delà de celui dans lequel nous vivons. Il a été inventé par Neal Stephenson dans son roman “Snow Crash” de 1992, et le concept a été exploré plus en détail par Ernest Cline dans son roman “Ready Player One”.

Après avoir terminé l’année dernière avec une perte de plus de 60%, l’action de Meta a augmenté de plus de 50% cette année, alors que l’humeur des investisseurs technologiques s’est améliorée. Le Nasdaq Composite, un indice qui comprend de nombreuses entreprises technologiques, dont Meta, a augmenté de près de 20 % cette année.

Voici les dernières nouvelles sur Meta :

Les bénéfices de la société ont dépassé les attentes et ont annoncé un important plan de rachat. Son chiffre d’affaires au cours des trois derniers mois de l’année dernière, un peu plus de 32 milliards de dollars, était en baisse de 4% par rapport à il y a un an, mais supérieur aux prévisions des analystes. Mercredi, la société a également déclaré que les ventes du premier trimestre seraient meilleures que prévu et a annoncé 40 milliards de dollars de rachats d’actions, après avoir acheté 28 milliards de dollars de ses propres actions l’année dernière.

Plat – et même légèrement en baisse – est le nouveau haut. Malgré la baisse des revenus, les principaux produits de Meta, tels que Facebook et Instagram, enregistrent toujours de fortes ventes dans un climat économique difficile. Cela a renforcé le sentiment de Wall Street sur l’entreprise et a repoussé certaines des préoccupations les plus urgentes selon lesquelles Meta est en danger imminent de la part de challengers comme Apple, TikTok ou d’autres sociétés de médias sociaux – pour l’instant, du moins.

Les méta-dirigeants peuvent réduire les coûts en cas de besoin. Pendant des années, Meta a dépensé sans compter pour une expansion fulgurante, que ce soit sous la forme de nouveaux bureaux, d’un gonflement du nombre d’employés ou d’une technologie tournée vers l’avenir sans aucun plan immédiat pour gagner de l’argent. Mais au cours de son dernier trimestre, la société a prouvé qu’elle pouvait trouver des zones à couper lorsqu’elle était pressée de le faire. Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, a appelé 2023 “l’année de l’efficacité” lors d’un appel aux résultats mercredi, y compris la résiliation d’une série de baux de bureaux, la refonte des centres de données pour qu’ils coûtent moins cher et le licenciement de milliers de ce qu’il a décrit comme des “gestionnaires gérant des gestionnaires”. ” Wall Street a salué les mouvements.

Meta peut toujours amener de nouvelles personnes sur Facebook. La grande application bleue de Facebook a dépassé les deux milliards d’utilisateurs actifs quotidiens pour la première fois au dernier trimestre, une étape énorme et choquante compte tenu de la taille déjà importante du service. C’est un signal que si la concurrence des autres réseaux sociaux est rude, les gens sont toujours en utilisant Facebook.

Son accord de réalité virtuelle a survécu à une contestation judiciaire. Mercredi, un juge fédéral a rejeté la demande de la Federal Trade Commission d’empêcher Meta de dépenser 400 milliards de dollars pour acquérir une start-up de réalité virtuelle appelée Within, ce qui représente une victoire juridique majeure pour l’entreprise car elle investit massivement dans le métaverse, où les utilisateurs travaillent, jouer et consommer du contenu grâce à la réalité virtuelle et augmentée. (Moins heureux pour Meta, il y a un mois, les régulateurs européens ont statué qu’il avait illégalement forcé les utilisateurs à accepter effectivement des publicités personnalisées, infligeant à l’entreprise une amende de plus de 400 millions de dollars et l’obligeant potentiellement à apporter des modifications coûteuses à son activité publicitaire dans l’Union européenne.)

De nombreux défis restent à relever. Meta fait face à des revers dans la publicité numérique alors que les clients freinent leurs dépenses en raison de la hausse des taux d’intérêt et de l’inflation. La société se bat également pour fidéliser les utilisateurs attirés par les nouvelles applications comme TikTok, l’application vidéo abrégée que M. Zuckerberg considère comme l’un de ses plus redoutables rivaux. Les milliards que Meta dépense pour poursuivre la vision de son fondateur sur le métaverse pourraient ne pas porter leurs fruits.