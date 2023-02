Meta monte en flèche après les bénéfices – mais Google et Apple frappés par la morosité

Google et Apple ont annoncé jeudi des résultats médiocres pour le dernier trimestre de 2022 alors qu’Amazon dépassait les attentes, mais ont averti que les mois à venir seraient incertains dans un moment difficile pour Big Tech.

Les titans de la technologie ont affiché des bénéfices alors que les actions de Meta ont grimpé en flèche un jour après avoir annoncé de meilleurs résultats que prévu et signalé des dépenses et des suppressions d’emplois.

Les résultats font suite à des semaines de licenciements sans précédent dans le secteur de la technologie, généralement inattaquable, dans un contexte de pessimisme quant aux perspectives économiques.

L’ambiance aigre a suivi une longue période de croissance démesurée pendant la période de pointe de Covid-19, lorsque les consommateurs se sont connectés pour le travail, les achats et les divertissements.

“Les appels Big Tech d’Apple, d’Amazon et d’Alphabet brossent un tableau de l’environnement de la demande bien différent de ce que les ours technologiques espéraient”, a tweeté l’analyste de Wedbush Dan Ives, faisant référence aux investisseurs qui pensent que les actions sont sur une trajectoire descendante.

Alors que les rapports sur les bénéfices montrent qu’il y a “de la prudence dans l’air”, il y a des signes que les entreprises pourraient se diriger vers des atterrissages en douceur, a ajouté l’analyste.

Le chiffre d’affaires de 76 milliards de dollars de la société mère de Google Alphabet au quatrième trimestre et son bénéfice de 13,6 milliards de dollars étaient inférieurs à ce qu’elle avait réalisé à la même période un an plus tôt, le cours des actions ayant chuté de plus de 3% dans le commerce après-vente.

Google a connu une chute de ses ventes publicitaires cruciales, qui étaient légèrement meilleures que ce que les analystes avaient prévu, selon les données compilées par Factset.

“Il est clair qu’après une période d’accélération significative des dépenses numériques pendant la pandémie, le climat macroéconomique est devenu plus difficile”, a déclaré le PDG de Google, Sundar Pichai, lors d’un appel aux résultats.

Pichai a annoncé le mois dernier un plan de licenciement de 12 000 employés afin d’inverser la surembauche pandémique et de se concentrer sur de nouveaux domaines, en particulier l’intelligence artificielle.

Google a été pris au dépourvu par la montée soudaine d’une IA conviviale telle que ChatGPT, qui est considérée comme un rival potentiel du moteur de recherche populaire de Google.

Apple est le seul géant américain de la technologie qui n’a pas annoncé de licenciements majeurs ces dernières semaines.

La plus grande entreprise au monde en termes de valeur marchande a annoncé une baisse de ses revenus et bénéfices trimestriels pour les trois derniers mois de l’année dernière, touchée par une baisse des ventes de ses iPhones phares.

Les ventes de pommes ont été affectées par la réduction de la production dans les usines en raison de la politique chinoise zéro Covid qui n’a été levée que récemment.

Les “défis liés au COVID-19” qui ont “considérablement” réduit l’offre d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max d’Apple ont duré presque tout le mois de décembre, a déclaré le directeur général d’Apple, Tim Cook, lors d’un appel aux résultats.

Le chiffre d’affaires d’Apple s’est élevé à 117,1 milliards de dollars, en baisse de 5,4% par rapport à il y a un an pour le même trimestre un an plus tôt, manquant ce que les analystes avaient prévu.

“Le monde continue de faire face à des circonstances sans précédent, de l’inflation à la guerre en Europe de l’Est, en passant par les effets durables de la pandémie et nous savons qu’Apple n’y est pas à l’abri”, a déclaré Cook.

Pendant ce temps, Amazon a signalé une augmentation des ventes alimentée par l’inflation malgré l’annonce par la société d’une série de licenciements massifs pour corriger une frénésie d’embauche pendant la pandémie lorsque la croissance de l’entreprise s’est accélérée.

“Pendant les périodes d’incertitude économique, les consommateurs font très attention à la manière dont ils allouent leurs ressources et où ils choisissent de dépenser leur argent”, a déclaré le directeur financier d’Amazon, Brian Olsavsky, lors d’un appel aux résultats.

“Nous les avons vus dépenser moins dans des catégories discrétionnaires et se tourner vers des articles à bas prix dans des marques de valeur dans des catégories comme l’électronique.”

Le mois dernier, l’entreprise a annoncé qu’elle licencierait plus de 18 000 employés après que les effectifs aient augmenté de 800 000 employés pendant les années de pointe de la période pandémique.

Les chiffres de vente d’Amazon de 149,2 milliards de dollars au cours du trimestre étaient meilleurs que les prévisions initiales des analystes interrogés par Factset, mais son bénéfice a subi un coup dur, tombant à près de zéro.

“A court terme, nous sommes confrontés à une économie incertaine, mais nous restons assez optimistes quant aux opportunités à long terme pour Amazon”, a déclaré le PDG Andy Jassy.

Le vidage des bénéfices de Big Tech est survenu un jour après que Meta a déclaré que les ventes trimestrielles avaient chuté de 1%, ce qui a dépassé les attentes, et a annoncé que le nombre d’utilisateurs quotidiens sur Facebook avait atteint deux milliards pour la première fois.

Les actions de Meta ont terminé la journée de négociation officielle en hausse de 23 %.