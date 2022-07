Meta modifie l’application Facebook pour agir davantage comme TikTok.

Pendant la plus grande partie de l’histoire de Facebook, ses dirigeants ont exécuté un livre de jeu éprouvé : imiter le succès des autres.

Jeudi, la société, qui a été renommée Meta, a poursuivi cette tactique avec une refonte de sa principale application Facebook qui changera la façon dont les utilisateurs naviguent sur le service et le fera agir un peu plus comme l’un de ses plus grands concurrents.

Les utilisateurs de Facebook ouvriront bientôt l’application sur un nouvel onglet Accueil qui comportera un flux avec des photos, des vidéos en boucle et des mises à jour de statut d’un mélange d’amis et de famille. L’onglet Accueil affichera également une variété de messages de personnes et de pages non connectées au réseau d’un utilisateur, étiquetés “Suggérés pour vous”.