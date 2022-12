Meta menace de retirer les nouvelles de Facebook si le Congrès adopte le projet de loi sur les médias

La société mère de Facebook, Meta, a menacé lundi de supprimer les informations de sa plate-forme de médias sociaux aux États-Unis si le Congrès approuvait un projet de loi qui permettrait aux organes de presse de négocier collectivement avec les entreprises technologiques pour obtenir une compensation.

Andy Stone, responsable de la communication politique chez Meta, écrit sur Twitter que Facebook serait “obligé d’envisager de supprimer des informations” si la loi sur la concurrence et la préservation du journalisme devenait loi. Il a ajouté que la proposition ne reconnaît pas que les éditeurs et les diffuseurs mettent leur contenu sur Facebook “parce que cela profite à leur résultat net – et non l’inverse”.

Le projet de loi, qui a été proposé en mars 2021, serait en cours d’examen par les législateurs pour être inclus dans un projet de loi de défense annuel incontournable. La législation proposée fait suite à une controverse en Australie en 2021 lorsque Facebook a brièvement supprimé les informations de sa plate-forme après que le pays a adopté une loi obligeant les entreprises technologiques à payer pour le contenu des informations.

La News Media Alliance, un groupe professionnel représentant les éditeurs de journaux qui soutient le projet de loi, a qualifié la menace de Facebook “antidémocratique et inconvenant“, ajoutant que” alors que les plateformes technologiques rémunèrent les éditeurs de nouvelles du monde entier, cela démontre qu’il existe une demande et une valeur économique pour les nouvelles.

Plus de 20 organisations, dont l’Electronic Frontier Foundation, Public Knowledge et la Computer & Communications Industry Association, ont exhorté les législateurs à reconsidérer leur soutien au projet de loi “problématique”, avertissant (PDF) que cela “créerait une exemption antitrust peu judicieuse pour les éditeurs et les diffuseurs”.