Meta, Maxar Technologies, Ford, Goldman Sachs et plus

Métaplates-formes – Les actions de Meta Platforms ont augmenté de 3,5% après que JPMorgan a mis à niveau la société de médias sociaux pour acheter et relevé son objectif de prix, affirmant que les vents contraires s’atténueront l’année prochaine.

Maxar Technologies – Les actions du propriétaire et opérateur du satellite ont bondi de 122 % à la suite de l’annonce que la société de capital-investissement Advent International va acquérir la société et la privatiser dans le cadre d’un accord évalué à 6,4 milliards de dollars, soit 53 dollars par action. L’action a clôturé à 23,10 $ par action jeudi.

Goldman Sachs – Les actions de Goldman Sachs ont chuté de 1% alors que la société de Wall Street réduira jusqu’à 8% ses effectifs. Les licenciements devraient avoir lieu en janvier et toucher tous les domaines de la firme de Wall Street, a rapporté CNBC, citant des personnes proches du dossier.

Gué – Les actions de Ford ont perdu 6,2 % après que le constructeur automobile a annoncé qu’il augmentait à nouveau le prix de base de sa camionnette F-150 Lightning en raison de l’augmentation des coûts des matières premières.

Adobe — Les actions du fabricant de logiciels de conception ont augmenté de plus de 3 % après que la société a publié des résultats et des prévisions pour le quatrième trimestre fiscal qui ont dépassé les attentes des analystes. Adobe a maintenu ses prévisions pour le nouvel exercice, tout en annonçant un plan d’achat de la start-up Figma au cours du trimestre.

Restaurants Dard – Darden Restaurants a chuté de 4% malgré des bénéfices et des revenus supérieurs pour son deuxième trimestre de l’exercice 2023. Cependant, il a également déclaré des marges bénéficiaires de 18,6% pour Olive Garden, sa plus grande participation, contre 21,6% au deuxième trimestre de l’exercice 2022.

New York Times — Le titre de journaux a chuté de 3,7 % après que Morgan Stanley a rétrogradé le nom à poids égal en raison de son surpoids. La firme de Wall Street a cité la sous-performance récente des ajouts nets ainsi que les vents contraires croissants sur les revenus publicitaires.

Accenture – Les actions ont chuté de 5,1% après que la société de conseil a publié de légères perspectives de revenus et a noté que les impacts d’un dollar fort pèseront sur les résultats de l’exercice 2023. Accenture a battu les estimations des résultats supérieurs et inférieurs.

Scolaire — Les actions du secteur de l’édition ont bondi de 9,7 % à la suite d’un solide rapport sur les résultats trimestriels. Scholastic a déclaré que ses marges bénéficiaires avaient augmenté au cours de la période.

Lincoln National – Les actions ont chuté de plus de 4% après la rétrogradation de Lincoln National pour sous-performer par rapport à Jefferies, selon StreetAccount. La société d’investissement a déclaré qu’elle s’attend à ce que les flux de trésorerie disponibles de Lincoln National restent sous pression en 2023 et 2024.

Acier américain — Les actions du producteur d’acier ont augmenté de plus de 4,5 % après avoir partagé des prévisions meilleures que prévu pour le trimestre en cours.

Actions énergétiques – Le secteur de l’énergie a été l’un des plus grands déclins du S&P 500, chutant de 2 % en raison de la chute des prix du pétrole. Actions de Énergie Coterra et APA Corp. étaient chacun en baisse de plus de 4 %. Halliburton était d’environ 3 %. Huile Marathon chuté de plus de 2 %.

Actions chinoises cotées aux États-Unis – Certaines actions chinoises cotées sur les bourses américaines ont augmenté vendredi. JD.com et Alibaba actions ont augmenté de plus de 1% . Parc de véhicules électriques Xpeng ajouté plus de 4 %. Cela s’est produit alors que les préoccupations liées à la radiation se sont apaisées lorsque les États-Unis ont eu accès aux documents d’audit nécessaires.

Gardien de la santé – Les actions de Guardant Health ont chuté de 30% après avoir révélé que ses tests sanguins pour détecter les cancers colorectaux étaient moins efficaces que le test basé sur les selles réalisé par un concurrent Sciences exactes . Les actions d’Exact Sciences ont bondi de plus de 17 %.

