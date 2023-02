Meta, longtemps leader de l’IA, essaie de ne pas être laissé de côté

Meta, cependant, a été paralysé, en partie, par sa réputation de géant corporatif qui aide à répandre des contrevérités, a déclaré le Dr LeCun le mois dernier. Et avec des responsabilités envers des milliards d’utilisateurs, il ne pouvait pas se permettre de laisser en ligne un chatbot qui peut générer des informations fausses et biaisées.

Faux faux Règles: Dans la plupart des pays du monde, les autorités ne peuvent pas faire grand-chose contre les deepfakes, car il existe peu de lois pour réglementer la technologie. La Chine espère être l’exception.

Leçons pour une nouvelle génération : La Finlande teste de nouvelles façons d’enseigner aux élèves la propagande. Voici ce que d’autres pays peuvent apprendre de son succès.

Mythes Covid : Les experts disent que la propagation de la désinformation sur les coronavirus – en particulier sur les plateformes d’extrême droite comme Gab – est susceptible d’être un héritage durable de la pandémie. Et il n’y a pas de solutions faciles

Une « guerre des talents » : Considérant la désinformation comme une responsabilité potentiellement coûteuse, plusieurs entreprises cherchent à embaucher d’anciens employés de Twitter ayant l’expertise nécessaire pour la contrôler.

“OpenAI et d’autres petites entreprises sont mieux placées pour obtenir un certain crédit pour avoir publié ce genre de choses”, a déclaré Chirag Shah, professeur à l’Université de Washington qui a exploré les failles de technologies telles que Galactica et ChatGPT. “Ils n’auront pas le même genre de retour de flamme.”

Ces dernières années, Meta s’est également concentré sur un autre domaine technologique : le monde en ligne immersif du soi-disant métaverse, que M. Zuckerberg a déclaré qu’il croyait être la prochaine grande chose. À court terme, on ne sait pas comment l’entreprise peut proposer des produits d’IA générative avec ses services existants d’une manière qui capte vraiment l’attention du public.

Cela ne veut pas dire qu’il n’essaie pas. Meta accélère ses efforts pour mettre les produits basés sur l’IA entre les mains des clients, a déclaré Irina Kofman, directrice principale de la gestion des produits pour l’IA générative qui supervise XAI, une nouvelle équipe qui vise à aider à créer des produits d’IA dans toute l’entreprise. M. Zuckerberg est directement impliqué dans le pilotage des initiatives, organisant des réunions hebdomadaires avec les leaders des produits et les meilleurs chercheurs en IA, a-t-elle déclaré.

Lors d’un appel la semaine dernière avec des investisseurs, M. Zuckerberg a mentionné à plusieurs reprises l’IA. Il l’a qualifiée de “fondement de notre moteur de découverte et de notre activité publicitaire” et a ajouté qu’elle “permettrait de nombreux nouveaux produits et des transformations supplémentaires au sein de nos applications”.

Certains dirigeants de Meta ont parlé du boom de l’IA générative avec un air distinct de raisins aigres. Lors de sa discussion en ligne le mois dernier, le Dr LeCun a décrit ChatGPT comme “pas particulièrement innovant” et “rien de révolutionnaire” car il s’appuyait sur des technologies développées et déployées par Meta, Google et d’autres sociétés.

Plus tôt l’année dernière, Meta a publié un chatbot, BlenderBot, qui a étendu l’état de l’art, a déclaré le Dr LeCun. Mais cela n’a jamais fait son chemin, a-t-il dit, car la société avait travaillé dur pour s’assurer qu’elle ne produirait pas de matériel offensant.