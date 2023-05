Méta licenciements 2023 : la prochaine ronde touchera peut-être environ 6 000 employés

Meta va commencer à licencier des employés la semaine prochaine lors de sa dernière série de coupes massives, ont annoncé jeudi les dirigeants de l’entreprise lors d’une séance de questions-réponses avec les employés.

Alors que Mark Zuckerberg avait précédemment annoncé qu’il y aurait une autre série de licenciements en mai, le moment exact des licenciements n’a pas été confirmé aux employés avant cette réunion. Les licenciements auront un impact sur les départements commerciaux de Meta et pourraient affecter des milliers d’employés.

Un porte-parole de Meta a refusé de commenter.

« La troisième vague va se produire la semaine prochaine. Cela affecte tout le monde dans les équipes commerciales, y compris dans mes organisations », a déclaré le président des affaires mondiales de Meta, Nick Clegg, lors de la réunion à l’échelle de l’entreprise, dont Vox a obtenu un enregistrement. « C’est juste une période de grande anxiété et d’incertitude. … J’aimerais pouvoir trouver un moyen simple de procurer du réconfort ou du réconfort. C’est incertain. Et en fait, cela a vraiment accru mon admiration pour la façon dont tout le monde – malgré cette incertitude – vous faites preuve d’une telle résilience et d’un tel professionnalisme.

Clegg a ajouté que les licenciements suivront un processus similaire aux coupes d’avril, dans lequel 4 000 postes ont été supprimés des départements technologiques de Meta. L’après-midi précédant les licenciements, le responsable du personnel de Meta publiera une note aux employés avec des détails sur le début du processus de licenciement et les équipes qui seront affectées. Les employés touchés par les licenciements seront alors avisés, suivis des employés non touchés. L’entreprise demandera à tous les employés « dont le travail permet » de travailler à domicile, a déclaré Clegg.

Alors que les dirigeants de l’entreprise n’ont pas confirmé la portée exacte de ce cycle, Zuckerberg a déclaré en mars que l’entreprise prévoyait de supprimer 10 000 postes d’ici la fin mai, après en avoir supprimé 11 000 en novembre. Le mois dernier, Meta a supprimé environ 4 000 des 10 000 postes prévus, laissant environ 6 000 postes potentiellement sur le billot ce tour. Fin 2022, Meta, qui est la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, comptait environ 86 000 employés.

Les licenciements continus de Meta font partie des plans de Zuckerberg pour une «année d’efficacité» en 2023. La réduction des effectifs est l’un des exemples les plus frappants du nombre de grandes entreprises technologiques comme Meta, en raison de la surembauche pendant la pandémie associée à des changements majeurs dans l’industrie technologique à grandes, se serrent la ceinture après près de deux décennies de croissance ininterrompue. La Silicon Valley dans son ensemble a traversé un ralentissement économique qui a radicalement changé ce qui était autrefois considéré comme la culture de travail dépensière de l’industrie technologique. Alors que Wall Street a répondu positivement aux coupes de Meta, les licenciements ont sérieusement pesé sur le moral des entreprises. L’une des principales questions posées lors des questions et réponses des employés était de savoir s’il y aurait d’autres licenciements à l’avenir.

« Nous n’avons rien de prévu », a déclaré le Meta CTO Andrew « Boz » Bosworth. « Le plan est de continuer comme nous l’avons fait depuis longtemps en tant qu’entreprise et d’aller de l’avant, de construire et de grandir. » Mais l’exécutif a également ajouté: «Je ne peux pas vous dire si les réservoirs de revenus et les réservoirs d’économie ou les coûts augmentent pour une raison quelconque ou si quelque chose se produit. Vous savez, je ne peux pas connaître l’avenir.