Meta licencie plus de 11 000 employés

“Je veux assumer la responsabilité de ces décisions et de la façon dont nous sommes arrivés ici”, a écrit M. Zuckerberg dans une lettre aux employés . “Je sais que c’est difficile pour tout le monde, et je suis particulièrement désolé pour ceux qui sont touchés.”

Meta a déclaré qu’il licenciait plus de 11 000 personnes, soit environ 13% de ses effectifs, dans ce qui constituait les suppressions d’emplois les plus importantes de l’entreprise. Les licenciements ont été effectués dans tous les départements, bien que certains domaines, comme le recrutement, aient été plus touchés que d’autres.

Depuis que Mark Zuckerberg a fondé Facebook en 2004, la société de la Silicon Valley a régulièrement embauché plus d’employés. Fin septembre, il avait amassé son plus grand nombre de travailleurs, totalisant 87 314 personnes.

Le Wall Street Journal plus tôt signalé Rencontre de M. Zuckerberg avec des dirigeants mardi.

Pendant des années, Meta a été une entreprise puissante, se développant rapidement à mesure que Facebook accumulait plus d’utilisateurs et achetait des entreprises telles qu’Instagram et WhatsApp. Même un examen minutieux de ses pratiques en matière de confidentialité des données et du contenu toxique de ses applications ne pourrait pas nuire à ses performances financières, alors que son stock continuait de grimper et que ses revenus montaient en flèche. À un moment donné l’année dernière, Meta était évalué à 1 000 milliards de dollars.

Qu’est-ce que le métaverse et pourquoi est-ce important ? Carte 1 sur 5 Les origines. Le mot « métaverse » décrit un monde numérique pleinement réalisé qui existe au-delà de celui dans lequel nous vivons. Il a été inventé par Neal Stephenson dans son roman “Snow Crash” de 1992, et le concept a été exploré plus en détail par Ernest Cline dans son roman “Ready Player One”. Un univers en expansion. Le métaverse semble avoir pris de l’ampleur pendant le changement de tout en ligne de la pandémie. Le terme fait aujourd’hui référence à une variété d’expériences, d’environnements et d’actifs qui existent dans l’espace virtuel. Quelques exemples. Les jeux vidéo dans lesquels les joueurs peuvent construire leurs propres mondes ont des tendances métavers, comme la plupart des médias sociaux. Si vous possédez un jeton non fongible, un casque de réalité virtuelle ou une crypto-monnaie, vous faites également partie de l’expérience métaversale. Comment Big Tech évolue. Facebook a revendiqué le métaverse l’année dernière, après avoir expédié 10 millions de ses casques de réalité virtuelle et annoncé qu’il s’était renommé Meta. Google, Microsoft et Apple ont tous travaillé sur la technologie liée au métaverse. L’avenir. De nombreuses personnes dans le domaine de la technologie pensent que le métaverse annoncera une ère dans laquelle nos vies virtuelles joueront un rôle aussi important que nos réalités physiques. Certains experts avertissent que cela pourrait encore s’avérer être une mode ou même dangereux.









Mais l’entreprise a connu des difficultés financières cette année alors qu’elle tentait de se lancer dans une nouvelle activité – le monde immersif du soi-disant métaverse – tout en étant aux prises avec un ralentissement économique mondial et un déclin de la publicité numérique, qui est la principale source de son revenu. Le mois dernier, Meta a enregistré une baisse de 50% de ses bénéfices trimestriels et sa deuxième baisse consécutive des ventes. Son action a chuté de plus de 72 % cette année.

Meta rejoint d’autres entreprises technologiques, telles que Snap, qui ont licencié des employés alors que les conditions économiques sont devenues plus difficiles. Alors que bon nombre de ces entreprises ont explosé pendant la pandémie de coronavirus, certaines des plus grandes ont publié des résultats financiers au cours des dernières semaines qui ont montré qu’elles ressentaient les retombées de la nervosité économique mondiale. La semaine dernière, Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, a licencié environ la moitié des 7 500 employés de l’entreprise, affirmant que le service de médias sociaux perdait 4 millions de dollars par jour.

“Ces cycles d’expansion et de récession sont incroyablement destructeurs au sein des organisations car les personnes qui y travaillent ont l’impression de ne pas savoir où elles en sont”, a déclaré Sandra J. Sucher, professeur de gestion à Harvard. En embauchant rapidement dans tous les départements pendant la pandémie, M. Zuckerberg avait créé son entreprise pour avoir besoin de réductions de personnel, a-t-elle déclaré.

M. Zuckerberg, 38 ans, a télégraphié que Meta devrait réduire les coûts, en commençant par réduire de nombreux avantages somptueux dont les employés bénéficiaient autrefois. En mars, il a annoncé que l’entreprise réduisait ou supprimait les services gratuits comme la blanchisserie et le nettoyage à sec. Il a également réduit les offres de dîners gratuits de l’entreprise, ce qui rend plus difficile pour les employés de ramener le dîner à la maison pour eux-mêmes et leur famille.