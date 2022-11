Meta licencie 11 000 employés, accuse la faiblesse du marché publicitaire et de l’économie

Mark Zuckerberg a publié un message, révélant que plus de 11 000 “employés talentueux” seront libérés, soit 13% de l’effectif total. Le fondateur de Facebook a déclaré qu’il prenait ses responsabilités et qu’il était “particulièrement désolé” pour les personnes concernées. Il a également souligné les erreurs de jugement dans les investissements, la faiblesse du marché publicitaire et le ralentissement macroéconomique comme certaines des raisons du licenciement massif.

L’exécutif a révélé que les prévisions sur la façon dont le monde en ligne évoluera après COVID ne se sont pas déroulées comme prévu, et l’entreprise a fait face à une concurrence accrue, à une perte de publicités, entraînant une diminution des revenus. Le méta “doit devenir plus efficace en termes de capital” et déplacera les ressources vers un plus petit nombre de domaines de croissance hautement prioritaires comme le moteur de découverte de l’IA, ainsi que la vision à long terme du métaverse.

L’entreprise réduira également les budgets, réduira les avantages et réduira l’empreinte immobilière, ce qui signifie que les employés devront partager les bureaux à l’avenir. Toutes ces mesures ne suffisent pas à maintenir la croissance des revenus, et c’est pourquoi Zuckerberg a décidé de libérer 13 % de l’effectif total.

Les employés licenciés aux États-Unis recevront une indemnité de départ, une prise de force restante payée, une assurance maladie pour les six prochains mois et un soutien de carrière assisté par l’intermédiaire d’un fournisseur tiers. Le soutien sera similaire en dehors des États-Unis, indique la lettre, en tenant compte des lois locales sur l’emploi.

La source