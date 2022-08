Meta lancera un nouveau casque VR en octobre, dit Zuckerberg à Rogan

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a révélé que sa société lancera un nouveau casque de réalité virtuelle en octobre, généralement le mois où la société organise sa conférence Connect VR.

S’exprimant sur un épisode du podcast Joe Rogan Experience publié jeudi, le fondateur de Facebook a déclaré que le prochain casque VR de Meta contiendrait de nouvelles fonctionnalités destinées à aider les utilisateurs à ressentir un sentiment de “présence sociale”.

Le nouveau casque VR contiendra davantage de fonctionnalités de suivi des yeux et du visage de pointe, a déclaré Zuckerberg. Ces fonctionnalités permettront que lorsque les gens sourient ou froncent les sourcils, leurs avatars numériques fassent de même en réalité virtuelle, a-t-il expliqué.

“Il y a plus de communication non verbale lorsque les gens sont ensemble que de communication verbale”, a déclaré Zuckerberg, faisant référence aux avatars numériques qui peuvent être plus attrayants visuellement et interactifs.

Bien que Zuckerberg n’ait pas fait référence au nom du casque, il est probable que l’appareil dont il a parlé était le prochain casque de Meta qui est actuellement surnommé Project Cambria. Ce casque VR coûtera au moins 800 $, soit beaucoup plus que son casque phare Quest 2 VR, qui coûte 399 $ ou 499 $ selon le modèle. La société a récemment augmenté le prix de cet appareil, l’attribuant à la hausse des coûts d’expédition et de production.

Meta a investi massivement dans la réalité virtuelle et sa technologie sœur, la réalité augmentée, car elle pousse l’idée du métaverse comme étant la prochaine évolution de la façon dont les gens interagissent avec les ordinateurs. Mais il faudra probablement des années avant que la société n’endigue ses lourdes pertes financières liées à ses investissements dans le métaverse, hébergés dans l’unité commerciale Reality Labs de Meta.

En 2021, par exemple, l’unité commerciale Reality Labs de Meta a enregistré une perte nette de 10,19 milliards de dollars sur 2,27 milliards de dollars de revenus.

Zuckerberg a également opposé l’expérience utilisateur d’Instagram à son rival Twitter, qui est dans une bataille juridique avec le PDG de Tesla, Elon Musk, au sujet de sa tentative de renoncer à acheter la société de médias sociaux.

“Vous obtenez tous ces gens qui sont super spirituels et disent des choses super perspicaces, mais beaucoup d’entre eux sont très tranchants”, a déclaré Zuckerberg. “Je trouve que c’est difficile de passer beaucoup de temps sur Twitter, sans trop s’énerver.”

Plus tôt cette semaine, un ancien chef de la sécurité de Twitter a déposé des plaintes de lanceur d’alerte accusant l’entreprise d’avoir induit en erreur les membres du conseil d’administration, les utilisateurs et les actionnaires sur les pratiques et méthodes de sécurité de l’entreprise.

