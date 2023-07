Meta lance Threads, une plateforme de médias sociaux pour rivaliser avec Twitter

Meta a lancé Threads, une application de microblogging conçue pour rivaliser avec Twitter alors que de nombreux utilisateurs quittent la plate-forme de médias sociaux assiégée.

La société derrière Instagram et Facebook a présenté Threads comme une application qui fera pour le texte et le dialogue ce qu’Instagram a fait pour la photo et la vidéo.

« Faisons-le. Bienvenue sur Threads », a écrit le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, dans son message inaugural sur l’application.

Des millions de personnes se sont inscrites à l’application dans les heures qui ont suivi son lancement – un exploit aidé par le fait que les utilisateurs se connectent à un compte Threads en utilisant leur nom d’utilisateur et leur mot de passe Instagram, ce qui confère à la nouvelle plate-forme une base d’utilisateurs intégrée.

Twitter a saigné les utilisateurs et les annonceurs après une série de décisions du PDG Elon Musk, notamment en imposant une limite de débit qui limite le nombre de publications que les utilisateurs non premium peuvent lire quotidiennement.

« Leap-frogging » par rapport aux autres concurrents

Des concurrents comme Bluesky et Mastodon font partie des nouvelles plateformes à bénéficier de cette fuite, bien que Threads ait un avantage indéniable, selon Richard Lachman, professeur agrégé à l’école des médias de la Toronto Metropolitan University.

« Il est clair qu’Instagram a déjà une base installée massive. Donc, en l’associant à Instagram, ils sautent sur la façon dont certaines des autres plates-formes ne le peuvent pas », a déclaré Lachman.

Les publications sur Threads peuvent contenir 500 caractères, avec la possibilité de joindre des liens, des photos ou des vidéos. Les utilisateurs peuvent suivre des amis ou des personnalités publiques (des célébrités comme Jennifer Lopez et Kim Kardashian se sont déjà inscrites) et aimer, republier ou répondre à leurs messages.

Certains sur les réseaux sociaux ont noté que les utilisateurs ne peuvent actuellement pas supprimer un compte Threads sans supprimer également leur Instagram.

Bien que l’application soit disponible au téléchargement au Canada, la société évalue toujours l’impact de la loi sur les nouvelles en ligne, ou projet de loi C-18, sur la capacité des utilisateurs de ce pays à voir les actualités sur la plate-forme, a déclaré un porte-parole à CBC News.

Google et Meta ont précédemment déclaré qu’ils bloqueraient l’accès aux articles de presse au Canada si la législation était adoptée. Il a été adopté le mois dernier.