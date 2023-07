Meta lance son rival sur Twitter, Threads – mais pas en Europe

Meta a officiellement lancé une application textuelle appelée Threads, pour rivaliser avec Twitter.

En quelques heures seulement, il a enregistré 5 millions d’inscriptions.

jesa sortie en Europe a été retardée en raison de problèmes de confidentialité des données.

Le géant de Facebook Meta a officiellement lancé mercredi Threads, son rival textuel de Twitter, avec plus de 5 millions d’inscriptions au cours des premières heures – mais sa sortie en Europe a été retardée en raison de problèmes de confidentialité des données.

Threads est le plus grand challenger à ce jour pour Twitter, propriété d’Elon Musk, qui a vu une série de concurrents potentiels émerger mais pas encore remplacer l’une des entreprises les plus emblématiques des médias sociaux, malgré ses luttes épiques.

L’application a été mise en ligne sur les magasins d’applications Apple et Android dans 100 pays à 23h00 GMT.

Des comptes étaient déjà actifs pour des célébrités telles que Jennifer Lopez, Shakira et Hugh Jackman, ainsi que pour des médias tels que The Washington Post, Reuters et The Economist.

« Faisons-le. Bienvenue sur Threads », a écrit Mark Zuckerberg, directeur général de Meta et fondateur de Facebook, dans son premier message sur la nouvelle plate-forme, qui fonctionnera sans publicité pour le moment.

Et il a offert un coup à travers l’arc à Musk – les deux hommes sont connus pour être des rivaux acharnés et ont même proposé de se rencontrer dans une cage de combat pour se battre.

Zuckerberg a dit :

Cela prendra du temps, mais je pense qu’il devrait y avoir une application de conversations publiques avec plus d’un milliard de personnes dessus. Twitter a eu l’occasion de le faire, mais n’a pas réussi. J’espère que nous le ferons.

Peu de temps après, il a écrit : « Je viens de passer 5 millions d’inscriptions au cours des quatre premières heures… »

‘Etre gentil’

Threads a été présenté comme un spin-off clair d’Instagram, qui offre une audience intégrée de plus de deux milliards d’utilisateurs, épargnant ainsi à la nouvelle plate-forme le défi de repartir de zéro.

Il est largement admis que Zuckerberg profite de la propriété chaotique de Musk sur Twitter pour lancer le nouveau produit, qui, espère Meta, deviendra le canal de communication incontournable pour les célébrités, les entreprises et les politiciens.

« C’est aussi simple que cela : si un utilisateur d’Instagram avec un grand nombre d’abonnés comme Kardashian ou un Bieber ou un Messi commence à publier régulièrement sur Threads, une nouvelle plate-forme pourrait rapidement prospérer », a déclaré l’analyste financier stratégique Brian Wieser sur Substack.

L’analyste Jasmine Engberg d’Insider Intelligence a déclaré que Threads n’avait besoin que d’un utilisateur mensuel d’Instagram sur quatre « pour le rendre aussi grand que Twitter ».

« Les utilisateurs de Twitter cherchent désespérément une alternative, et Musk a donné une ouverture à Zuckerberg », a-t-elle ajouté.

Le chef d’Instagram, Adam Mosseri, a déclaré aux utilisateurs que Threads était destiné à créer « une plate-forme ouverte et conviviale pour les conversations ».

« La meilleure chose que vous puissiez faire si vous le voulez aussi, c’est d’être gentil », a-t-il déclaré.

Sous Musk, Twitter a vu la modération du contenu réduite au minimum avec des problèmes et des décisions irréfléchies qui effraient les célébrités et les principaux annonceurs.

Musk a embauché la responsable de la publicité Linda Yaccarino pour stabiliser le navire, mais elle n’a pas été épargnée par sa fantaisie.

Le magnat de Tesla a déclaré la semaine dernière qu’il limitait l’accès à Twitter pour empêcher les entreprises d’intelligence artificielle de « gratter » le site pour former leur technologie.

Musk a ensuite provoqué la colère des aficionados les plus dévoués de Twitter en déclarant que l’accès à son produit TweetDeck – qui permet aux utilisateurs de visualiser un flux rapide de tweets à la fois – serait réservé aux clients payants.

L’UE dans « plusieurs mois »

Le propriétaire de Threads, Meta, a également sa légion de critiques, en particulier en Europe, et malgré l’énorme base d’utilisateurs d’Instagram, ils pourraient ralentir le développement du site.

La société anciennement connue sous le nom de Facebook est principalement critiquée pour sa gestion des données personnelles – l’ingrédient essentiel des publicités ciblées qui l’aident à engranger des milliards de dollars de bénéfices chaque trimestre.

Mosseri a déclaré qu’il regrettait que le lancement de l’UE ait été retardé, mais si Meta avait attendu la clarté réglementaire de Bruxelles, Threads resterait « de nombreux, très, très nombreux mois ».

« J’avais peur que notre fenêtre se ferme, car le timing est important », a-t-il ajouté à Platformer, un site d’actualités technologiques.

Selon une source proche du dossier, Meta se méfiait d’une nouvelle loi appelée Digital Markets Act (DMA), qui fixe des règles strictes pour les sociétés Internet « gardiennes » du monde.

Une règle empêche les plateformes de transférer des données personnelles entre produits, comme ce serait potentiellement le cas entre Threads et Instagram.

Meta a été surpris pour avoir fait cela après avoir acheté l’application de messagerie WhatsApp, et les régulateurs européens seront en état d’alerte pour s’assurer que l’entreprise ne le fait pas illégalement avec Threads.

Une autre idée originale pour Threads, le rendant interopérable avec d’autres rivaux de Twitter tels que Mastodon, est également en attente pour l’instant, mais pas abandonné.

« Bientôt, vous pourrez suivre et interagir avec des personnes sur d’autres plates-formes fédiverses », a déclaré l’application aux utilisateurs.

Le soi-disant fedivers verrait différentes plates-formes de toutes sortes et de toutes tailles capables de communiquer entre elles.