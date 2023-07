Meta lance son concurrent Twitter Threads cette semaine

Meta lancera son concurrent Twitter – Threads plus tard cette semaine le 6 juillet. L’application de réseautage social est déjà répertoriée sur l’App Store avec la possibilité de pré-commander l’application maintenant. Les utilisateurs d’Android obtiendront également Threads dès que possible grâce à une liste d’applications sur jeu de Google. Il y a aussi un page web pour le service qui n’offre pas encore de page de connexion ou toute autre information utile.







Le nom officiel du prochain concurrent de Meta sur Twitter est « Threads, une application Instagram » et comme en témoignent les captures d’écran de l’application, les utilisateurs pourront s’inscrire via leurs comptes Instagram et faire migrer automatiquement leur nom d’utilisateur, leurs abonnés et d’autres informations de compte. La nouvelle application de médias sociaux s’intitule « l’application de conversation textuelle d’Instagram » et présente une interface d’application similaire à celle d’Instagram.













Les messages viendront avec des options comme, commenter, republier et partager et offriront des fils de discussion pour un meilleur engagement des utilisateurs. Les utilisateurs pourront également ajouter des images à leurs messages. Threads utiliserait ActivityPub, un protocole de réseau social décentralisé également utilisé par Mastodon.

