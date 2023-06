Meta lance plus d’outils de supervision parentale pour Instagram. Est-ce suffisant?

La société mère d’Instagram et de Facebook, Meta, ajoute de nouveaux outils de supervision parentale et des fonctionnalités de confidentialité à ses plateformes alors que les sociétés de médias sociaux font face à un examen de plus en plus minutieux de leurs effets sur la santé mentale des adolescents.

Mais de nombreuses fonctionnalités exigent que les mineurs – et leurs parents – acceptent de participer, ce qui soulève des questions sur l’efficacité des mesures. Instagram, par exemple, enverra désormais un avis aux adolescents après avoir bloqué quelqu’un, les encourageant à laisser leurs parents « superviser » leur compte. L’idée est d’attirer l’attention des enfants lorsqu’ils pourraient être plus ouverts aux conseils parentaux.

Si un adolescent s’inscrit, le système permettra aux parents de fixer des limites de temps, de voir qui leur enfant suit ou est suivi, et leur permettra de suivre le temps que le mineur passe sur Instagram. Il ne permet pas aux parents de voir le contenu du message.

Instagram a lancé l’année dernière des outils de supervision parentale pour aider les familles à naviguer sur la plateforme et à trouver des ressources et des conseils. Un point d’achoppement dans le processus est que les enfants doivent s’inscrire s’ils veulent que les parents surveillent leurs comptes. On ne sait pas combien d’utilisateurs adolescents se sont inscrits et Meta n’a divulgué aucun chiffre.

Une telle supervision permet aux parents de voir combien d’amis leur enfant a en commun avec les comptes que l’enfant suit ou est suivi. Donc, si l’enfant est suivi par quelqu’un qu’aucun de ses amis ne suit, cela pourrait signaler que l’adolescent ne connaît pas la personne dans la vraie vie.

Cela, dit Meta, « aidera les parents à comprendre à quel point leur adolescent connaît ces comptes et aidera à susciter des conversations hors ligne sur ces connexions ».

Meta ajoute également des outils de supervision parentale déjà disponibles sur Instagram et sur le produit de réalité virtuelle à Messenger. La fonction d’inscription permet aux parents de voir combien de temps leur enfant passe sur le service de messagerie et des informations telles que leurs listes de contacts et leurs paramètres de confidentialité, mais pas avec qui ils discutent, par exemple.

De telles fonctionnalités peuvent être utiles pour les familles dans lesquelles les parents sont déjà impliqués dans la vie et les activités en ligne de leur enfant. Les experts disent que ce n’est pas la réalité pour beaucoup de gens.

Le mois dernier, le chirurgien général américain Vivek Murthy a averti qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour montrer que les médias sociaux sont sans danger pour les enfants et les adolescents et a appelé les entreprises technologiques à prendre « des mesures immédiates pour protéger les enfants maintenant ».

Murthy a déclaré à l’Associated Press que s’il reconnaît que les entreprises de médias sociaux ont pris certaines mesures pour rendre leurs plateformes plus sûres, ces actions ne suffisent pas. Par exemple, alors que les enfants de moins de 13 ans sont techniquement bannis des réseaux sociaux, de nombreux enfants plus jeunes accèdent à Instagram, TikTok et à d’autres applications en mentant sur leur âge, avec ou sans la permission de leurs parents.

Murthy a également déclaré qu’il était injuste d’attendre des parents qu’ils gèrent ce que font leurs enfants avec une technologie en évolution rapide qui « change fondamentalement la façon dont leurs enfants se perçoivent, comment ils nouent des amitiés, comment ils vivent le monde – et la technologie, soit dit en passant, que les générations précédentes jamais eu à gérer »,

« Nous mettons tout cela sur les épaules des parents, ce qui n’est tout simplement pas juste », a déclaré Murthy.

À partir de mardi également, Meta encouragera – mais ne forcera pas – les enfants à faire une pause sur Facebook, comme il le fait déjà sur Instagram. Après 20 minutes, les utilisateurs adolescents recevront un avis leur invitant à s’absenter de l’application. S’ils veulent continuer à faire défiler, ils peuvent simplement fermer la notification. TikTok a également récemment introduit un délai de 60 minutes pour les utilisateurs de moins de 18 ans, mais ils peuvent le contourner en entrant un code d’accès, défini soit par les adolescents eux-mêmes, soit si l’enfant a moins de 13 ans, par son parent.

« Ce sur quoi nous nous concentrons est une sorte d’une suite d’outils pour aider les parents et les adolescents à savoir comment ils peuvent s’engager au mieux dans des expériences en ligne sûres et appropriées », a déclaré Diana Williams, qui supervise les changements de produits pour les jeunes et les familles chez Meta. «Nous essayons également de créer des outils que les adolescents peuvent utiliser eux-mêmes pour apprendre à gérer et à reconnaître comment ils passent leur temps. Donc, des choses comme « faire une pause » et « mode silencieux » le soir. »

Barbara Ortutay, Associated Press

