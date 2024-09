Meta lance les lunettes AR Orion, un concurrent potentiel des smartphones – BNN Bloomberg

(Bloomberg) — Meta Platforms Inc. a lancé sa première paire de lunettes de réalité augmentée — des appareils qui offrent une vue combinée des mondes numérique et physique, une étape clé dans l’objectif du PDG Mark Zuckerberg d’offrir un jour une alternative mains libres au smartphone.

Les nouvelles lunettes, présentées mercredi et baptisées Orion, ressemblent à des lunettes de lecture épaisses et noires, mais sont dotées de verres qui peuvent afficher des messages texte, des appels vidéo et même des vidéos YouTube dans le champ de vision de l’utilisateur. Il s’agit de prototypes qui ne sont pas à vendre, mais qui seront utilisés en interne chez Meta pour tester et améliorer le produit.

Un bracelet d’accompagnement qui détecte la stimulation nerveuse et des caméras intégrées aux montures qui suivent le mouvement des yeux permettent aux porteurs d’Orion de « cliquer » ou de « faire défiler » l’écran en utilisant uniquement leurs mains.

Ces lunettes représentent près d’une décennie de progrès technologique et d’investissements financiers importants pour Meta. Elles offrent également un aperçu de la vision de Zuckerberg pour l’avenir de la technologie, qui a coûté à l’entreprise des dizaines de milliards de dollars au cours des quatre dernières années seulement.

Meta vend déjà des lunettes connectées de la marque Ray-Ban équipées de caméras et de haut-parleurs, mais Zuckerberg pense que les lunettes de réalité augmentée deviendront une sorte d’ordinateur mobile mains libres qui pourrait un jour rivaliser avec les smartphones comme moyen privilégié de communication et d’interaction en ligne. Si les lunettes connectées deviennent un jour courantes, Meta espère devenir un acteur majeur de ce nouveau secteur, ce qui aiderait également l’entreprise à réduire sa dépendance à l’égard de concurrents comme Apple Inc. et Google d’Alphabet Inc. pour fournir ses produits aux consommateurs.

Cet objectif est encore loin d’être atteint malgré le prototype Orion, qui a été présenté lors de la conférence annuelle Connect de Meta à Menlo Park, en Californie. L’entreprise espérait rendre cette version de l’appareil accessible au public, mais les dirigeants ont déclaré qu’elle n’était pas encore assez petite ni assez élégante. Ces mêmes défis ont entravé les efforts similaires d’autres entreprises technologiques au fil des ans, notamment Google et Microsoft Corp.

Snap Inc. a dévoilé sa propre paire de lunettes AR plus tôt ce mois-ci, mais ne les propose qu’aux développeurs.

Les dirigeants de Meta pensent qu’ils seront en mesure de fabriquer des lunettes suffisamment fines et puissantes pour que le grand public les achète. L’objectif est de commercialiser Orion dans les « prochaines années » au prix d’un « ordinateur portable ou d’un smartphone haut de gamme », a déclaré Rahul Prasad, directeur principal de la gestion des produits chez Meta.

« Les tentatives précédentes de réalité augmentée ont consisté en des casques, des lunettes, des casques », a-t-il déclaré. « Nous voulons arriver aux lunettes. »

Pour l’instant, Meta va continuer à fabriquer et à perfectionner les lunettes en interne jusqu’à ce qu’elles soient prêtes à être vendues au public. Des centaines d’employés de Meta ont testé les lunettes Orion. L’entreprise prévoit d’élargir considérablement ce groupe maintenant qu’elles ont été présentées au public.

Contrairement aux produits concurrents, comme le casque Vision Pro d’Apple, les lunettes Orion de Meta ne nécessitent pas de serre-tête encombrant ni de batterie pour fonctionner. Orion est équipée de sept caméras, dont deux pour suivre les mouvements des yeux, qui permettent aux utilisateurs de contrôler l’écran à l’aide de gestes visibles de la main. Orion fonctionne toutefois mieux lorsqu’il est associé à un bracelet qui utilise l’électromyographie pour détecter des mouvements de la main beaucoup plus subtils afin que les utilisateurs puissent contrôler les lunettes avec des mouvements mineurs des doigts.

Meta a conçu et produit plus de 10 puces informatiques différentes intégrées dans Orion, dans le cadre d’un plan visant à réduire la consommation d’énergie des lunettes, mais aussi à diminuer la quantité de chaleur générée afin qu’elles ne soient pas chaudes au toucher. Au lieu du verre, les lentilles d’Orion sont fabriquées en carbure de silicium, un matériau populaire dans certains véhicules électriques, qui est plus léger que le verre et permet également de courber la lumière à des angles extrêmes, a déclaré Prasad.

Nouveau casque de réalité virtuelle Quest

Meta a également annoncé une nouvelle version moins chère de son casque de réalité virtuelle Quest, renouvelant ainsi ses efforts pour persuader les consommateurs de passer plus de temps à utiliser la réalité virtuelle et augmentée pour jouer à des jeux, regarder des vidéos et discuter avec d’autres.

Le casque Quest 3S possède une grande partie des mêmes fonctionnalités que le Quest 3 existant, mais offre moins de mémoire et coûte plusieurs centaines de dollars de moins. Le casque sera disponible en magasin à partir du 15 octobre et coûtera seulement 300 dollars, contre 500 dollars pour le Quest 3.

