Meta lance le jeu VR par abonnement avec Quest Plus

Les jeux par abonnement sont arrivés partout ailleurs, donc venir à la VR de Meta ressemblait à un mouvement inévitable. Meta vient d’annoncer son nouveau VR service d’abonnement, Quête Plusavant le lancement à l’automne du Quête 3 Casque de RV. Le service à 8 $ par mois ajoutera quelques nouveaux jeux chaque mois, de la même manière que PlayStation Plus et Xbox Live Gold fonctionnent. Les jeux seront ajoutés à la bibliothèque d’un joueur, mais n’y resteront que tant que le joueur sera abonné au service Quest Plus.

Le service d’abonnement fonctionnera sur Quest 1, Quest 2 et le prochain casque Quest 3, ajoutant éventuellement une incitation au fil du temps pour que les joueurs actuels de Quest restent avec la plate-forme.

Le service démarre officiellement en juillet, mais les premiers abonnés bénéficient du premier mois pour seulement un dollar. Une année de service, prépayée, coûte 60 $, ce qui est compétitif avec des services de console similaires.

Les jeux VR par abonnement ont du sens, selon les jeux. Les jeux de réalité virtuelle peuvent coûter de quelques dollars à 40 dollars chacun, et la réalité virtuelle n’est pas toujours quelque chose dans laquelle tout le monde passera beaucoup de temps. Les jeux de réalité virtuelle ont également une durée de vie étrangement longue : la plupart des meilleurs jeux de réalité virtuelle de 2016 sont encore des classiques. en VR maintenant. HTC a déjà son propre service VR par abonnement avec Viveport, et Sony est susceptible d’en ajouter d’autres PSVR 2 jeux via PlayStation Plus au fil du temps.

Les deux premiers jeux de Meta pour le service en juillet sont Pistol Whip et Pixel Ripped 1995, qui sont deux des jeux de CNET. jeux Quest 2 préférés. Les jeux d’août sont Walkabout Mini Golf (qui est peut-être mon jeu VR préféré en ce moment) et Mothergunship : Forge.

Considérant les Quest 2 baisse récente des prix, ce service pourrait également constituer une offre intéressante pour les joueurs à la recherche d’un moyen simple et économique de jouer à quelques jeux au fil du temps et de ne pas dépenser davantage. Mais encore une fois, tout dépendra de la qualité des offres de jeux d’abonnement.